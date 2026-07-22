紐約唯一真人派牌 賭桌投注額最低$15~25起雲尊會員可享免費往返發財巴士服務
位於皇后區的紐約市唯一真人荷官派牌賭場---紐約雲頂世界賭場(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。目前賭場真人荷官賭桌提供$15的最低投注門檻外，雲尊會員更可享受賭場提供分別往返布碌崙或法拉盛的免費發財巴士。
紐約市雲頂世界是本市首家，也是唯一真人荷官派牌賭場，每年為逾千萬客人提供博彩和娛樂體驗。賭場內三樓新設真人荷官賭桌提供21點、擲骰、百家樂及輪盤等遊戲。此外，賭區樓層設置逾6,500部老虎機及電子賭桌遊戲，予客新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛使用真牌派發的電子百家樂賭桌，外加21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩。這區更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。
目前紐約雲頂賭場真人牌桌（Live Table Games）的具體低投注額分有
* $15最低投注： 可用於體驗「雙骰子」（Craps）遊戲。
* $25最低投注： 適用於百家樂（Baccarat）、21點（Blackjack）以及輪盤（Roulette）。
* 混合下注玩法：以21點為例，如果賭桌最低$15，賭客可以將注碼分配在基礎玩法與附注玩法（如 21+3 或 Kings Bounty）上，組合起來滿足 $15 的要求即可。欲了解詳細資訊，請瀏覽紐約雲頂世界官網： www.rwnewyork.com。
紐約雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。雲尊會員專享免費發財巴士，每日早上十時至凌晨三時往返布碌崙或法拉盛，布碌崙乘車地點: 8大道/55街及8大道/62街；法拉盛乘車地點： 緬街41-60號前，查詢熱線： (332)289-0889，乘客上車時，須出示雲尊會員卡。
它是紐約市首家也是唯一真人荷官派牌賭場，提供21點、擲骰、百家樂、輪盤等遊戲，並結合大量老虎機與電子賭桌，吸引不同類型賓客。 真人牌桌最低投注分為15元與25元兩級，15元適用於雙骰子，25元適用於百家樂、21點及輪盤；部分玩法亦可混合附注達到最低要求。 雲尊會員可免費乘搭往返布碌崙或法拉盛的發財巴士，每日由早上10時至凌晨3時運作，上車須出示會員卡，另可使用賭場停車設施。
精華 FAQ
它是紐約市首家也是唯一真人荷官派牌賭場，提供21點、擲骰、百家樂、輪盤等遊戲，並結合大量老虎機與電子賭桌，吸引不同類型賓客。
真人牌桌最低投注分為15元與25元兩級，15元適用於雙骰子，25元適用於百家樂、21點及輪盤；部分玩法亦可混合附注達到最低要求。
雲尊會員可免費乘搭往返布碌崙或法拉盛的發財巴士，每日由早上10時至凌晨3時運作，上車須出示會員卡，另可使用賭場停車設施。
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