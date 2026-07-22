紐約唯一真人派牌 賭桌投注額最低$15~25起雲尊會員可享免費往返發財巴士服務

紐約雲頂賭場真人派牌賭桌目前投注額最低$15~25起。

位於皇后區 的紐約市唯一真人荷官派牌賭場---紐約雲頂世界賭場(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。目前賭場真人荷官賭桌提供$15的最低投注門檻外，雲尊會員更可享受賭場提供分別往返布碌崙 或法拉盛 的免費發財巴士。

紐約市雲頂世界是本市首家，也是唯一真人荷官派牌賭場，每年為逾千萬客人提供博彩和娛樂體驗。賭場內三樓新設真人荷官賭桌提供21點、擲骰、百家樂及輪盤等遊戲。此外，賭區樓層設置逾6,500部老虎機及電子賭桌遊戲，予客新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛使用真牌派發的電子百家樂賭桌，外加21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩。這區更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

目前紐約雲頂賭場真人牌桌（Live Table Games）的具體低投注額分有

* $15最低投注： 可用於體驗「雙骰子」（Craps）遊戲。

* $25最低投注： 適用於百家樂（Baccarat）、21點（Blackjack）以及輪盤（Roulette）。

* 混合下注玩法：以21點為例，如果賭桌最低$15，賭客可以將注碼分配在基礎玩法與附注玩法（如 21+3 或 Kings Bounty）上，組合起來滿足 $15 的要求即可。欲了解詳細資訊，請瀏覽紐約雲頂世界官網： www.rwnewyork.com。

紐約雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。雲尊會員專享免費發財巴士，每日早上十時至凌晨三時往返布碌崙或法拉盛，布碌崙乘車地點: 8大道/55街及8大道/62街；法拉盛乘車地點： 緬街41-60號前，查詢熱線： (332)289-0889，乘客上車時，須出示雲尊會員卡。