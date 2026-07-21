林肯中心夏日狂歡節呈現中國藝術周！ 頂級地標掀起華人文化風暴

匯集潮汕英歌舞、南國醒獅、內蒙古民族搖滾、跨界電音、舞蹈大師沈偉的重磅新作等海外罕見的中華民間藝術與現代國潮力量，將於7月22日至 26日空降曼哈頓林肯中心。

林肯中心「城市之夏」藝術節罕見迎來重磅單元—中國藝術周，，將於7月22日至26日空降曼哈頓 ，節目包括紅遍全網的潮汕英歌舞、南國醒獅、蒙古族搖滾、經典國粵語金曲舞池、舞蹈大師沈偉的重磅新作，均為海外罕見的中華民間藝術與現代國潮力量。戶外活動全部免費，室內演出僅$5起的自選票價，邀請全城民眾共襄盛舉。

★ 當代舞蹈與音樂劇場： 身體與聲音的多元現場探索

由沈偉舞蹈藝術與廣東現代舞團聯合呈現的全新作品《心境》（MindScape）迎來紐約首演。本作品由林肯中心與美國舞蹈節聯合委約創作，將現代舞肢體與古典詩歌、抽象書法和繪畫精妙相融，在林肯中心的水光建築間，引領觀眾一同探索內心和諧與「天人合一」的東方哲學。此外，也將放映舞蹈紀錄片《About Face: Disrupting Ballet》，真實紀錄前紐約城市芭蕾舞團獨舞演員喬治娜·帕茲科金與編舞家陳肇中發起的「告別扮黃臉」計劃，努力消除古典芭蕾中亞洲刻板印象。放映後，主人公還將舉辦現場座談。

★ 傳統民俗與街頭律動： 非遺力量與現代街舞的近距離釋放

由廣東廣州「趙家獅」南國醒獅團與廣東普寧富美青年英歌隊聯合奉上「南國醒獅 × 潮汕英歌舞」將重磅登場，不僅呈獻千年歷史的醒獅巡遊，更有融合戲曲武功與古典名著角色的英歌舞，在林肯中心舞池釋放極致的肢體能量與節日氛圍。同時，還有「功夫街舞」，完美融合行雲流水的中國傳統武術招式與美式街舞B-Boy的競技律動。舞者們將身著傳統與潮流服飾，在剛勁身法與街舞大招的碰撞中，展開一場極具觀賞性的跨界創意對決。

★ 多元音樂風潮：從先鋒電子到民族搖滾的跨界音浪

由活躍於國際舞台的內蒙古民族搖滾樂隊—杭蓋樂隊領銜，其擅長完美結合蒙古族呼麥、馬頭琴與現代龐克搖滾與重金屬，將在曼哈頓夜空下唱響來自北方草原的蒼茫與熱烈。同時，多場前衛電音與跨界現場也將輪番上演。曾為《瞬息全宇宙》操刀配樂的張奕然，將帶來精緻的Ian Chang打擊樂個人首秀；華裔電團上海復興方案攜手南非藝術家呈獻跨界電音《在約翰內斯堡以南的雲中尋找巴科納》；電子雙人組TAIGA樂隊也將以呼麥與傳統樂器構築「迷幻遊牧」音軌。此外，本土創意團體「華埠錄音」將奉上情懷滿滿的國粵語經典金曲街區派對；而由古箏演奏家於琪聯手爵士樂團帶來的「當古箏遇見爵士樂」，則將用行雲流水的東方音色碰撞西方爵士的即興搖擺。

於此同時，藝術周還特別安排適合全家共享的親子體驗，包括常貴瑞媤（Grace Chang）帶來的親子戲劇故事會，以及由紅綢舞蹈團與華埠錄音聯手呈獻、伴隨華語老唱片的中國舞互動工作坊，非常適合家長帶孩子一同前往，感受中華文化的獨特魅力。

林肯中心中國藝術周將於7月22日至26日舉行，活動分布林肯中心各個園區。戶外活動全部免費入場，先到先得，觀眾可於每週一中午十二時登入官網搶訂限量的快速通道優先入場名額。室內重磅演出《刻在森林的海》，採用自選票價（最低$5起，建議$35），即日起已全面開售。

活動節目日曆： LincolnCenter.org/ChineseArtsWeek；快速通道預訂：LincolnCenter.org/FastTrack。林肯中心地址：Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023。

匯集潮汕英歌舞、南國醒獅、內蒙古民族搖滾、跨界電音、舞蹈大師沈偉的重磅新作等海外罕見的中華民間藝術與現代國潮力量，將於7月22日至 26日空降曼哈頓林肯中心。

匯集潮汕英歌舞、南國醒獅、內蒙古民族搖滾、跨界電音、舞蹈大師沈偉的重磅新作等海外罕見的中華民間藝術與現代國潮力量，將於7月22日至 26日空降曼哈頓林肯中心。

匯集潮汕英歌舞、南國醒獅、內蒙古民族搖滾、跨界電音、舞蹈大師沈偉的重磅新作等海外罕見的中華民間藝術與現代國潮力量，將於7月22日至 26日空降曼哈頓林肯中心。