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喜從天降！萬華送現金滿額抽現金禮卡 室內免費停車場

紐約訊
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萬華超市法拉盛店大手筆舉辦「千元買菜金從天降」活動，消費$30就有機會成為幸運兒...
萬華超市法拉盛店大手筆舉辦「千元買菜金從天降」活動，消費$30就有機會成為幸運兒。

廣受華人喜愛的優質購物地標—--萬華超市法拉盛店（Walfood II Market），自開幕以來普獲各界支持與愛護。萬華超市本著回饋社區僑胞的宗旨，現推出「喜從天降，萬華送現金」酬賓抽獎活動。即日起，凡消費滿$30或以上，憑收據至服務台，即可獲公開抽獎券一張，便有機會將現金禮卡帶回家。同時，萬華超市加碼推出「好友獎」，加入萬華微信群，可免費獲贈時尚鴨舌帽，是炎炎夏日實惠又貼心的饋贈，歡迎各界踴躍加入該群組。

萬華超市法拉盛店以新鮮的蔬果、優質的肉類海鮮、齊全的亞洲南北雜貨以及舒適的購物環境著稱。為體恤生活不易，萬華超市讓消費者在買菜購物的同時，享受「大紅包」降臨的驚喜，準備了多份現金禮卡回饋顧客。

即日起至 2026 年 9 月 30 日止，凡在萬華超市法拉盛店單筆消費滿 $30 或以上，即可前往服務台領取「抽獎券」一張。消費越多，中獎機率也隨之飆升！萬華超市法拉盛店誠意十足，將於 2026 年 10 月 1 日（周四）上午 10 點，在法拉盛店內舉辦公開抽獎。該超市本著公平、公正、公開的原則，現場抽出幸運得主。獎項規劃如下：

一等獎（1名）：  可獲 $500 萬華禮卡

二等獎（2名）：  各得 $300 萬華禮卡

三等獎（5名）：  各得 $100 萬華禮卡

鼓勵獎（20名）： 各得 $20  萬華禮卡

高達數千元的禮卡大獎，直接化為實質且令人心動的買菜現金流，萬華超市真正做到實質的好鄰居。

為引領許多想取得萬華超市法拉盛店第一手購物訊息的僑胞，該店以貼近消費者的數位習慣，推出「好友獎」。顧客只需在店內或活動海報上掃描二維碼（QR Code），加入「萬華購物群」，即可在服務台免費領取精美鴨舌帽一頂（數量有限，送完為止）。

萬華超市負責人表示，建立微信福利群的初衷，是為了透過群組，顧客們在第一時間獲取每週的特價更新、搶先預購當季最新鮮的產品或節慶限定商品，兼且及時回覆並解決顧客的問題。而回饋特製的鴨舌帽，僅是一份實用的夏日遮陽禮物，更深層的意義是萬華與你彼此間建立長期緊密互動的友好關係。

「品質第一、服務至上」，新鮮、優質、在地化是萬華超市法拉盛店始終堅持的經營理念。無論是清晨剛從農場運抵的翠綠時蔬、活水現撈的生猛海鮮，還是來自中港台、東南亞各地的經典家鄉零食、調味醬料，萬華超市力求為廣大僑胞飲食健康做最嚴格的把關。

萬華超市法拉盛店這場集結了「高額抽獎、實用好禮、便利社群」的主題大酬賓活動已掀起熱潮。不論是家庭週末大採購，還是日常補充生活必需品，前往萬華超市法拉盛店這份幸運，就可能在 10 月 1 日降臨您身上。歡迎僑胞攜家帶眷前往選購，共襄盛舉。

萬華超市法拉盛備有大型免費停車場，位置非常方便，北方大道由東過Union St.在台灣會館前迴轉一個街口即可進入超市停車場。近日天氣炎熱，該店室內停車場下車後搭乘電梯直達賣場，人車可避免曝曬或淋雨，讓購物更加完美輕鬆。停車場內聘有專人，適時提供安全停車指揮、重物協助及婦幼與身障友善服務。萬華超市法拉盛店地址：138-18 Northern Blvd. Flushing, NY 11354，電話: 718-888-8666。

精華 FAQ

  • 即日起至2026年9月30日止，單筆消費滿$30或以上，憑收據到服務台即可領取1張抽獎券，消費越多，中獎機會也越高。

  • 抽獎將於2026年10月1日周四上午10點在店內公開舉行，獎項包括1名$500禮卡、2名$300禮卡、5名$100禮卡，以及20名$20禮卡。

  • 掃描QR Code加入萬華購物群後，可到服務台免費領取1頂鴨舌帽，數量有限送完為止；此外店內備有大型免費室內停車場，還可搭電梯直達賣場。

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