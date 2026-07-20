近期活動
07月20日（週一）:
●踏板有氧運動
Step Aerobics
07/20,10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: New Settlement Community Center
1501 Jerome Ave Bronx
https://www.nycgovparks.org/
07月21日（週二）:
●布萊恩公園太極拳班
Bryant Park Tai Chi
07/21,7:30 a.m.–8:30 a.m.
Location:Upper Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
07月22日（週三）
●阿茲海默症基金會：免費記憶力篩檢
The Alzheimer's Foundation: Free Memory Screening
07/22, 11:00am - 3:00pm
Location: 151-10 14 Road, Whitestone,
https://queenslibrary.org/
07月23日（週四）
●Steps to Successful Interviews
成功面試技巧
07/23,10:30am - 12:00pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://queenslibrary.org/
07月24日（週五）
●律動閃耀
Groove & Glow
07/24, 10:00am - 5:00pm
Location: Multi-Use Room in Asser Levy Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
07月25日（週六）
●AARP 智慧駕駛課程
AARP Smart Driver Course
07/25,6:00 p.m.–7:00 a.m.
Location: 92-06 156 Ave, Howard Beach
https://queenslibrary.org/
07月26日（週日）:
●Waterfront Walks
濱水健走
07/26, 10:30 a.m.–12:00 p.m
Location:Brooklyn Bridge Park
https://www.nycgovparks.org/
活動集中在 07/20 到 07/26，共 7 天，按週一至週日逐日列出，方便民眾依時間選擇參加適合的社區課程或健康活動。 活動內容相當多元，包含踏板有氧、太極拳、濱水健走等運動，也有成功面試技巧、阿茲海默症免費記憶力篩檢與智慧駕駛課程。 地點分布於 Bronx、Queens、Brooklyn 等區域，包含社區中心、公園與圖書館；每項活動也附上 NYC Parks 或 Queens Library 網站。
精華 FAQ
活動集中在 07/20 到 07/26，共 7 天，按週一至週日逐日列出，方便民眾依時間選擇參加適合的社區課程或健康活動。
活動內容相當多元，包含踏板有氧、太極拳、濱水健走等運動，也有成功面試技巧、阿茲海默症免費記憶力篩檢與智慧駕駛課程。
地點分布於 Bronx、Queens、Brooklyn 等區域，包含社區中心、公園與圖書館；每項活動也附上 NYC Parks 或 Queens Library 網站。
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