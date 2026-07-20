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近期活動

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07月20日（週一）:

●踏板有氧運動

Step Aerobics

07/20,10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: New Settlement Community Center

1501 Jerome Ave Bronx

https://www.nycgovparks.org/

07月21日（週二）:

●布萊恩公園太極拳班

Bryant Park Tai Chi

07/21,7:30 a.m.–8:30 a.m.

Location:Upper Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

07月22日（週三）

阿茲海默症基金會：免費記憶力篩檢

The Alzheimer's Foundation: Free Memory Screening

07/22,  11:00am - 3:00pm

Location: 151-10 14 Road, Whitestone,

https://queenslibrary.org/

07月23日（週四）

●Steps to Successful Interviews

成功面試技巧

07/23,10:30am - 12:00pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://queenslibrary.org/

07月24日（週五）

●律動閃耀

Groove & Glow

07/24, 10:00am - 5:00pm

Location: Multi-Use Room in Asser Levy Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

07月25日（週六）

●AARP 智慧駕駛課程

AARP Smart Driver Course

07/25,6:00 p.m.–7:00 a.m.

Location: 92-06 156 Ave, Howard Beach

https://queenslibrary.org/

07月26日（週日）:

●Waterfront Walks

濱水健走

07/26, 10:30 a.m.–12:00 p.m

Location:Brooklyn Bridge Park

https://www.nycgovparks.org/

精華 FAQ

  • 活動集中在 07/20 到 07/26，共 7 天，按週一至週日逐日列出，方便民眾依時間選擇參加適合的社區課程或健康活動。

  • 活動內容相當多元，包含踏板有氧、太極拳、濱水健走等運動，也有成功面試技巧、阿茲海默症免費記憶力篩檢與智慧駕駛課程。

  • 地點分布於 Bronx、Queens、Brooklyn 等區域，包含社區中心、公園與圖書館；每項活動也附上 NYC Parks 或 Queens Library 網站。

阿茲海默症

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