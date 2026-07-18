艾之星集團亮相紐約生物駭客大會展示抗衰老科技成果 促進全球健康長壽產業合作
2026年Biohackers World Conference & Expo（生物駭客世界大會暨博覽會）於6月27日至28日在紐約市盛大舉行。這項全球健康科技盛會吸引超過1,500名與會者、30多位專家講者，以及60多家專注於代謝健康、長壽科學與創新生技的企業參展，共同探討未來健康科技發展趨勢。
來自加州洛杉磯的艾之星集團旗下品牌Sobeigene、BioBloom受邀參與此次盛會，並於展會現場設立產品體驗專區，展示其在抗衰老科技及健康管理領域的最新研發成果。繼今年稍早於芝加哥World Biohackers Expo健康科技展受到廣泛關注後，Sobeigene、BioBloom再次成為會場焦點之一，吸引眾多專家學者、醫療從業人員及投資機構代表前來交流。
與會人士表示，Sobeigene、BioBloom專注於細胞健康與長壽科學的研發方向，契合全球健康產業發展趨勢，展現出良好的科研潛力與市場前景。
近年來，生物科技已成為推動醫療與健康產業發展的重要力量。透過跨領域整合與技術創新，生物科技廣泛應用於醫學、農業、環境保護及食品科學等領域，也帶動營養補充劑與健康管理產業快速發展。本次大會聚焦生物科技、代謝健康、延緩老化及長壽研究等熱門議題，呈現產業最新發展成果與未來市場機遇。
艾之星集團是一家專注於細胞代謝與分子幹預研究的生物科技企業，研究領域涵蓋高活性輔?（如NADH）、粒線體功能修復、生物能量轉化及抗衰老活性因數等方向。公司致力於結合臨床科研與產業應用，為健康管理、醫學美容、營養保健、復健醫療及再生醫學等領域提供創新解決方案。
艾之星集團總裁郭蘭（Caila Lin）於會議期間接受媒體採訪時表示：「我們的使命不只是研發創新產品，更希望將科學研究成果轉化為日常可及的健康方案。我們期待透過科技創新，幫助更多人實現健康長壽的生活目標。」
她指出，公司目前研發的抗衰老活性?產品，透過科學配方設計，協助優化人體代謝功能、促進能量平衡，並支援細胞修復與再生機制，有助於提升整體健康狀態與生活品質。
郭蘭表示，近年來之星集團持續深耕健康科技產業，不斷探索科技創新在健康管理領域的應用場景。此前，集團已先後亮相芝加哥、邁阿密、洛杉磯等地舉辦的國際健康科技展會，品牌影響力持續提升，國際知名度不斷擴大。未來，艾之星集團將繼續堅持創新驅動發展，積極拓展國際合作，為推動全球健康科技產業發展貢獻力量。
更多資訊請致電 213-528-9999。
艾之星集團旗下品牌Sobeigene、BioBloom受邀參與2026年Biohackers World Conference & Expo，並在紐約市會場設立體驗專區，展示抗衰老科技與健康管理最新研發成果。 兩個品牌在展會中吸引了眾多專家學者、醫療從業人員與投資機構代表前來交流，顯示其在細胞健康與長壽科學領域的研發方向具有市場與科研關注度。 郭蘭表示，公司希望把科學研究成果轉化為可日常使用的健康方案，未來將持續深耕健康科技、拓展國際合作，並推動全球健康長壽產業發展。
精華 FAQ
艾之星集團旗下品牌Sobeigene、BioBloom受邀參與2026年Biohackers World Conference & Expo，並在紐約市會場設立體驗專區，展示抗衰老科技與健康管理最新研發成果。
兩個品牌在展會中吸引了眾多專家學者、醫療從業人員與投資機構代表前來交流，顯示其在細胞健康與長壽科學領域的研發方向具有市場與科研關注度。
郭蘭表示，公司希望把科學研究成果轉化為可日常使用的健康方案，未來將持續深耕健康科技、拓展國際合作，並推動全球健康長壽產業發展。
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