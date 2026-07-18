艾之星集團亮相紐約生物駭客大會展示抗衰老科技成果 促進全球健康長壽產業合作

艾之星集團總裁郭蘭（Caila Lin）在展會上介紹集團旗下產品。

2026年Biohackers World Conference & Expo（生物駭客世界大會暨博覽會）於6月27日至28日在紐約市 盛大舉行。這項全球健康科技盛會吸引超過1,500名與會者、30多位專家講者，以及60多家專注於代謝健康、長壽科學與創新生技的企業參展，共同探討未來健康科技發展趨勢。

來自加州 洛杉磯的艾之星集團旗下品牌Sobeigene、BioBloom受邀參與此次盛會，並於展會現場設立產品體驗專區，展示其在抗衰老科技及健康管理領域的最新研發成果。繼今年稍早於芝加哥World Biohackers Expo健康科技展受到廣泛關注後，Sobeigene、BioBloom再次成為會場焦點之一，吸引眾多專家學者、醫療從業人員及投資機構代表前來交流。

與會人士表示，Sobeigene、BioBloom專注於細胞健康與長壽科學的研發方向，契合全球健康產業發展趨勢，展現出良好的科研潛力與市場前景。

近年來，生物科技已成為推動醫療與健康產業發展的重要力量。透過跨領域整合與技術創新，生物科技廣泛應用於醫學、農業、環境保護及食品科學等領域，也帶動營養補充劑與健康管理產業快速發展。本次大會聚焦生物科技、代謝健康、延緩老化及長壽研究等熱門議題，呈現產業最新發展成果與未來市場機遇。

艾之星集團是一家專注於細胞代謝與分子幹預研究的生物科技企業，研究領域涵蓋高活性輔?（如NADH）、粒線體功能修復、生物能量轉化及抗衰老活性因數等方向。公司致力於結合臨床科研與產業應用，為健康管理、醫學美容、營養保健、復健醫療及再生醫學等領域提供創新解決方案。

艾之星集團總裁郭蘭（Caila Lin）於會議期間接受媒體採訪時表示：「我們的使命不只是研發創新產品，更希望將科學研究成果轉化為日常可及的健康方案。我們期待透過科技創新，幫助更多人實現健康長壽的生活目標。」

她指出，公司目前研發的抗衰老活性?產品，透過科學配方設計，協助優化人體代謝功能、促進能量平衡，並支援細胞修復與再生機制，有助於提升整體健康狀態與生活品質。

郭蘭表示，近年來之星集團持續深耕健康科技產業，不斷探索科技創新在健康管理領域的應用場景。此前，集團已先後亮相芝加哥、邁阿密、洛杉磯等地舉辦的國際健康科技展會，品牌影響力持續提升，國際知名度不斷擴大。未來，艾之星集團將繼續堅持創新驅動發展，積極拓展國際合作，為推動全球健康科技產業發展貢獻力量。

更多資訊請致電 213-528-9999。