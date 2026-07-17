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紐約紅館茶餐廳 中秋巨獻：紅館演唱會 8月21日震撼登場

紐約訊
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聲動美東紅館演唱會賀中秋登埸
聲動美東紅館演唱會賀中秋登埸

隨著中秋佳節即將到來，大紐約地區的樂迷們即將迎來一場視聽盛宴！由紐約紅館茶餐廳 Marathon Cafe 傾力呈獻的MID-AUTUMN Marathon Cafe CONCERT 聲動美東 紅館演唱會將於 2026 年 8 月 21 日（星期五）晚上 7:30 在法拉盛御庭酒樓 隆重登場！

本次演唱會陣容鼎盛，主辦方特別邀請到多位在美東僑界享有盛譽的實力派唱將與表演藝術家，以致敬經典、唱響情懷為主軸，誓要為紐約觀眾打造一個難忘的音樂之夜。

超強演出陣容，經典重現

本次晚會星光熠熠，多位有著「紐約巨星」美譽的歌手將同台飆歌，帶您重溫華語及粵語流行樂壇的金曲輝煌：

紐約甄妮車車：以大氣磅礴的唱功，再現巨星風采。

紐約譚詠麟雄爺：演繹經典粵語金曲，帶您重回香港樂壇黃金時代。

紐約陳慧嫻Phoebe：用細膩動人的歌聲，勾起無限情懷。

紐約鄧麗君IVY：溫柔甜美的嗓音，重現一代歌后的傳奇魅力。

紐約情歌唱將TINA：深情款款的演繹，直擊聽眾心靈。

紐約舞王Richmond：動感十足的舞台表現，引爆全場熱情。

明星主持與嘉賓

晚會特別邀請到知名實力派藝人 淖汶 PL 擔綱嘉賓歌手及主持人。他將以穩健幽默的主持風格串聯全場，並帶來精彩的驚喜演出，確保晚會高潮迭起、絕無冷場。

活動詳情與票務資訊

本次活動不僅有頂級的音樂享受，更包含豐盛的晚餐，是親朋好友中秋聚會、共賞明月的絕佳選擇。席位有限，欲購從速！

時間： 2026 年 8 月 21 日（星期五） 07:30 PM - 09:30 PM

地點： CROWN ONE 御庭酒樓 (34-20 Main St, Flushing, NY 11354)

票價資訊（包含晚餐）：

尊享禮遇（每桌 10 人）： VIP $1050 / 普通，席位 $950

單人票價： VIP $108 / 普通 $98

購票地點： 紅館茶餐廳 (46-19 MARATHON PKWY, QUEENS, NY 11362)

聯絡電話 / 訂位熱線：

雄爺：917-709-7333

楊先生：917-596-3126

Zelle 預付訂位： KWOK LEE (917-709-7333)

聯合贊助與支持單位：

本活動獲得各大社團與商家的鼎力支持，包括：布祿崙華人聯合會、紐約鳳凰跆拳道館、華興多元文化中心、NYBD 舞蹈團、Coway、費城華輝裝修工程公司、Chizuru 等。（主辦單位對活動保留最終解釋權）

精華 FAQ

  • 活動定於2026年8月21日星期五晚上7:30至9:30，地點在法拉盛的CROWN ONE 御庭酒樓，地址是34-20 Main St, Flushing, NY 11354。

  • 演出陣容包括紐約甄妮車車、紐約譚詠麟雄爺、紐約陳慧嫻Phoebe、紐約鄧麗君IVY、紐約情歌唱將TINA及紐約舞王Richmond，主打經典重現與情懷致敬。

  • 票價包含晚餐，10人一桌的VIP為$1050、普通席位$950；單人票VIP$108、普通$98。可到紅館茶餐廳購票，或聯絡雄爺917-709-7333、楊先生917-596-3126訂位。

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