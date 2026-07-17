征服世界味蕾！大國濃香五糧液直接香到世界盃賽場

五糧液的「文化出海團」在世界杯賽場加州。

2026美加墨世界盃 取得了破紀錄的成功，吸引了全球數百萬的球迷到現場觀看，叫好叫座。作為「2026美加墨世界盃官方聯名白酒」與「中央廣播電視總台2026年美加墨世界盃轉播黃金合作夥伴」五糧液，組建了「前線觀察團+500位VIP的文化出海團」雙線觀賽團，開展沉浸式文化出海活動。

世界盃從來都不只是一場體育賽事，更是全球多元文化交流碰撞的最高舞臺。五糧液深諳此道，巧妙地將中國傳統文化元素與現代體育精神相結合，在美加墨街頭上演了一幕幕文化交融的名場面。

往屆中國品牌亮相世界盃，大多停留在場邊看板上的漢字，證明瞭「中國在場」。而這一次，五糧液要帶著中國文化真正走進全球球迷的心裡。從攜手國家級平台央視實現品牌躍升，到以競猜活動與聯名好酒陪伴球迷狂歡，再到前線觀賽團直擊賽場傳播中國文化……五糧液正以立體化、全場景、深互動的姿態，提前鎖定本屆世界盃的行銷主場。這不僅是一次品牌聲量的爆發，更是大國品牌跨越式發展、中國味道驚豔世界的嶄新篇章。

為了精准契合全球消費者的多元化需求，五糧液精心打造了史無前例的世界盃聯名產品矩陣。從彰顯大國底蘊的第八代五糧液世界盃聯名酒，到*稀缺價值的高端典藏系列；從深受年輕群體和海外球迷喜愛的火星時代果味小酒，到充滿趣味的盲盒小酒……五糧液用豐富的產品線，打破了白酒傳統的飲用邊界。五糧液首次以「官方聯名產品合作夥伴」身份與FIFA達成合作，讓五糧液一躍成為世界盃官方體系中的一員。

五糧液近年來持續推進「和美全球行」跨國文化交流IP，與米其林指南開展全球合作，深度參與世博會、博鼇亞洲論壇、進博會、服貿會等國際高端平臺。世界盃行銷正是這一長期國際化戰略的關鍵落子。

五糧液在美國是委由大文行酒業集團總經銷，大文行在美國東西二岸均設有大型倉儲和送貨。詳情請登陸www.diamondhong.com。