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美國首款兒童近視控制離焦框架眼鏡獲FDA批准上市 開啟近視防控新選擇

紐約訊
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美國兒童近視防控迎來新進展。美國食品藥物管理局（FDA）於2025年9月25日正式批准依視路（Essilor）**Stellest™ 星趣控®**離焦框架眼鏡鏡片上市，成為美國首款獲核准、專為兒童近視控制設計的離焦框架眼鏡，為無法配戴隱形眼鏡或使用藥物的兒童提供新的近視管理方案。

杜濤眼科醫師表示，最新離焦框架眼鏡是兒童逆轉近視大好消息：

（一)為兒童提供非侵入式近視控制選擇

過去二十年間，兒童近視控制主要依賴三種方式：

OK鏡（角膜塑形鏡）

低濃度阿托品眼藥水

離焦日拋隱形眼鏡（如 MiSight、NaturalVue）

然而，部分兒童因年齡較小、眼睛乾澀、過敏或無法適應隱形眼鏡，或對阿托品眼藥水敏感，無法採用上述治療方式。尤其4至8歲正值近視快速發展期，更需要安全且容易接受的治療選項。

（二)臨床研究：有助延緩近視惡化

依視路表示，Stellest™ 星趣控®鏡片除了提供日常視力矯正外，也能透過特殊光學設計協助減緩近視發展。

根據臨床研究，在每日配戴12小時以上的情況下，鏡片平均可延緩近視加深約71%，有助降低未來發展為高度近視的風險。

（三)H.A.L.T.專利技術為核心

Stellest™採用依視路研發的 **H.A.L.T.（Highly Aspherical Lenslet Target）**專利技術，在鏡片表面設計11圈星環，共配置1,021個高非球面微透鏡。

這些微透鏡可在視網膜前形成特殊的離焦光學訊號，藉由刺激眼球生長調節機制，協助減緩眼軸過度拉長，進而延緩近視進展。

（四)強調安全性與配戴舒適度

鏡片採用聚碳酸酯材質製成，具備：

輕量耐衝擊

抗UV紫外線防護

適合日常活動配戴

多數兒童可在數天內完成適應，視覺感受接近一般單光眼鏡。

此外，依視路也推出鏡片更換計畫。若符合相關條件，兒童於配戴9個月內近視增加超過0.50D，可申請免費更換一次鏡片。

隨著Stellest™星趣控®鏡片獲得FDA批准，美國兒童近視控制新增一項非侵入式、框架眼鏡型的治療選擇。對於不適合配戴隱形眼鏡或使用藥物的兒童而言，未來將有更多元且便利的近視管理方式，有助及早介入，降低高度近視及相關眼部疾病風險。杜濤眼科中心是兒童矯正近視的權威，服務範圍還包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片和配製隱形眼鏡等服務。該診所有嶄新科技的診療設備以及多間診療室，法拉盛診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間：週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738；接受多種保險，自費者優惠。

精華 FAQ

  • FDA批准的是依視路Essilor的Stellest星趣控離焦框架眼鏡鏡片，這也是美國首款專為兒童近視控制設計、獲核准上市的框架式眼鏡鏡片。

  • 它適合年紀較小、無法配戴隱形眼鏡，或對阿托品眼藥水不適應、敏感的兒童使用，提供非侵入式且較容易接受的近視管理方式。

  • 鏡片採用H.A.L.T.專利技術，在表面設計11圈星環與1,021個高非球面微透鏡，形成離焦訊號，協助減緩眼軸拉長並延緩近視進展。

FDA

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