我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

長島理斯有機農場開放採摘 新鮮蔬菜每周直送

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
長島理斯有機農場果樹下的走地母雞。
長島理斯有機農場果樹下的走地母雞。

華人長島創辦的RA’s Farm「理斯有機農場」，經過多年精心經營，已成規模。該場種植了各種華人喜歡的新鮮有機蔬菜、果樹、花卉、走地雞雞蛋、USDA認證的自產香茹等等，是紐約地區唯一一家歡迎大家前來採摘和舉辦社團活動的華人農場。現正值各種蔬菜成熟期，是週末郊遊及親子遊的好選擇。

農場創辦人林先生表示，理斯有機農場加入了農業部的土壤環保計劃soil conservation program，農業部每年會過來檢查各項指標，農業部有機認證機構每年作年檢。他們是紐約卅有機種植協會會員，農場的菇類產品還通過了猶太人的Star K 認證。理斯農場從來不打除草劑，他們有一個人專職鏟草。農場的艾草、蒲公英、馬齒莧都可以涼拌生吃。

RA’s Farm 理斯有機農場在長島快速公路495的68出口，占地40英畝，環境優美，農場目前供應有機香菇（可至養殖間自行採取）、散養走地雞雞蛋，暖棚今年種了各種有機時令蔬菜，有黃瓜、黃心菜、小青菜、胖豆角等等，根據不同時令有不同的菜蔬供應。目前還供應二年走地雞、有機香菇、新鮮雞蛋等等，還有自製牛肉香菇醬、東坡肉等等。每周三下午固定時間免費送至長島Westbury、小頸、法拉盛三個取貨點。

農場在不同時段，還有花卉供應，如紫薇、芍藥花、桂花、桔香、牡丹、梔子花、杜娟花、茶花等等。理斯有機農場環境優美，中心是天然小湖，黑白天鵝長年寄居湖心，野鴨大雁不計其數。農場土地沿Forge 河自然延伸，農場和河水結合部形成了一片不受侵擾的自然生態環境區域，是野鹿，野火雞，野鴨子棲息的天堂。近年農場增建了一些屋內設施，配合社團、同鄉會、家庭的戶外活動，如燒烤、採摘等等，在金秋水果成熟的季節，這些活動更是需求多。

理斯有機農場固定每周送貨至長島、小頸、法拉盛的特定取貨點(須提前預訂)，價格公道合理，目前新鮮散養雞蛋買五送一，是本地唯一從農場直送農產品的服務。

農場地址是 172 Barnes Road, Moriches 11955，長島快速公路I-495 68出口，每周訂蔬菜請電：929-391-2354 /917-669-4819，到長島Westbury、小頸、法拉盛三個地點逢星期三取貨。

精華 FAQ

  • 農場主打有機時令蔬菜、香菇、散養走地雞蛋與花卉，還提供自行採摘、燒烤及社團活動場地，適合週末郊遊與親子出遊。

  • 農場加入農業部soil conservation program，接受每年檢查與有機年審，並為紐約卅有機種植協會會員，菇類產品還通過Star K認證。

  • 農場每周固定送貨，須提前預訂，逢星期三可到長島Westbury、小頸與法拉盛3個取貨點領取，訂購電話為929-391-2354或917-669-4819。

長島 華人 農業部

上一則

紐約身障男子提告30多家商家 要求改善無障礙設施

下一則

Extra Space低價招攬後漲租 賠市府170萬和解
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高

加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高
79歲退休工程師另類暑假 體驗「滯銷農產救世界」

79歲退休工程師另類暑假 體驗「滯銷農產救世界」
好市多科克蘭新鮮雞肉 來自龐大供應鏈

好市多科克蘭新鮮雞肉 來自龐大供應鏈

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心