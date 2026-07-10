長島理斯有機農場開放採摘 新鮮蔬菜每周直送

長島理斯有機農場果樹下的走地母雞。

由華人 在長島 創辦的RA’s Farm「理斯有機農場」，經過多年精心經營，已成規模。該場種植了各種華人喜歡的新鮮有機蔬菜、果樹、花卉、走地雞雞蛋、USDA認證的自產香茹等等，是紐約地區唯一一家歡迎大家前來採摘和舉辦社團活動的華人農場。現正值各種蔬菜成熟期，是週末郊遊及親子遊的好選擇。

農場創辦人林先生表示，理斯有機農場加入了農業部 的土壤環保計劃soil conservation program，農業部每年會過來檢查各項指標，農業部有機認證機構每年作年檢。他們是紐約卅有機種植協會會員，農場的菇類產品還通過了猶太人的Star K 認證。理斯農場從來不打除草劑，他們有一個人專職鏟草。農場的艾草、蒲公英、馬齒莧都可以涼拌生吃。

RA’s Farm 理斯有機農場在長島快速公路495的68出口，占地40英畝，環境優美，農場目前供應有機香菇（可至養殖間自行採取）、散養走地雞雞蛋，暖棚今年種了各種有機時令蔬菜，有黃瓜、黃心菜、小青菜、胖豆角等等，根據不同時令有不同的菜蔬供應。目前還供應二年走地雞、有機香菇、新鮮雞蛋等等，還有自製牛肉香菇醬、東坡肉等等。每周三下午固定時間免費送至長島Westbury、小頸、法拉盛三個取貨點。

農場在不同時段，還有花卉供應，如紫薇、芍藥花、桂花、桔香、牡丹、梔子花、杜娟花、茶花等等。理斯有機農場環境優美，中心是天然小湖，黑白天鵝長年寄居湖心，野鴨大雁不計其數。農場土地沿Forge 河自然延伸，農場和河水結合部形成了一片不受侵擾的自然生態環境區域，是野鹿，野火雞，野鴨子棲息的天堂。近年農場增建了一些屋內設施，配合社團、同鄉會、家庭的戶外活動，如燒烤、採摘等等，在金秋水果成熟的季節，這些活動更是需求多。

理斯有機農場固定每周送貨至長島、小頸、法拉盛的特定取貨點(須提前預訂)，價格公道合理，目前新鮮散養雞蛋買五送一，是本地唯一從農場直送農產品的服務。

農場地址是 172 Barnes Road, Moriches 11955，長島快速公路I-495 68出口，每周訂蔬菜請電：929-391-2354 /917-669-4819，到長島Westbury、小頸、法拉盛三個地點逢星期三取貨。