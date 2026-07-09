李杏嬋心臟專科提醒 炎夏高溫更傷心 提示室內外溫差與酷暑心肌梗塞前兆及預防

李杏嬋心臟專科醫師治療各種心臟心血管疾病，看診有耐心。

一般人以為心肌梗塞、中風等心血管疾病 ，只會發生在寒冷的冬天。然而，夏季發生心血管疾病的風險並不亞於冬季。研究顯示，當氣溫節節攀升、人體暴露在高溫環境下，或是頻繁進出冷氣房與室外烈日之間時，心臟血管面臨的考驗也同樣致命。李杏嬋心臟專科醫師特別提醒，有三高、肥胖或心血管病史的人，在炎炎夏日千萬不能掉以輕心，務必掌握夏季護心關鍵。

夏天引發心臟疾病的情況與冬天不同，高溫會導致人體血管擴張、心跳加快，此時心臟必須加倍運作以調節體溫，耗氧量因而激增。此外，夏季排汗量大增，若未能及時補充足夠水分，血液會因缺水而變得黏稠，這將顯著提高血栓形成的機率。加上現代人頻繁進出冷氣房，高達十多度的室內外溫差，容易造成自律神經失調、血管急速收縮與舒張，進而誘發心肌缺氧、急性心肌梗塞或缺血性腦中風。

值得注意的是，夏季心肌梗塞的救命信號常被一般人誤認為是中暑而延誤就醫。如果出現持續性的胸口悶痛、重物壓迫感，或是疼痛擴散至左肩膀、頸部、下巴與後背等轉移性疼痛，都是典型的前兆。另外，若伴隨莫名頭暈、噁心想吐、呼吸短促困難，或是明明處在冷氣房卻突然冷汗直冒、臉色蒼白，切勿當作普通中暑處理，應立即前往醫院檢測。

為了降低夏季突發心臟病的風險，平時的日常預防必須從細節做起。李杏嬋醫師建議民眾應養成規律、多次且少量的飲水習慣，每天至少補充2,000毫升的白開水，避免用高糖飲料或酒精消暑，以免加速脫水。室內冷氣溫度建議控制在華氏78至80度，進出冷氣房時最好先穿上薄外套以減緩溫差衝擊。戶外活動或運動則應避開上午10點至下午2點的烈日照射，並保持低油、低鹽、高纖的清淡飲食，以減輕心血管的負擔。

具備美國中西部多州醫療資歷的李杏嬋醫師，持有美國心臟專科特考文憑及心導管通心血管專科特考文憑，擁有20多年豐富的急診室臨床經驗。多年來，李醫師專攻不同族群的心血管疾病成因與防治，專精於高血壓、糖尿病及高膽固醇等慢性病管理。他提醒高風險族群，除了落實夏日護心習慣，更可趁著此時前往心臟專科進行完整的心臟功能評估，為自己的健康築起最穩固的防護網。

李杏嬋心臟專科醫師診所位於法拉盛友聯街，即 38-08 Union Street, Suite #7B, Flushing, NY 11354(法拉盛廣場Flushing Commons)，電話：718-762-1888或718-762-2221，歡迎預約看診。