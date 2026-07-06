我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國網紅嗆「頂流男星全睡過」鹿晗遭爆是劈腿渣男

台灣富豪搶進日本房市 成東京新建公寓最大境外買家

華祺投資地產公司最新出租法拉盛地王之王商鋪

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於法拉盛地王之王地段的花旗大廈，目前正在招租中。
位於法拉盛地王之王地段的花旗大廈，目前正在招租中。

華祺投資地產公司刻在出租法拉盛地王之王---花旗大廈商鋪，地址 40-48 Main St, Flushing, NY 11354。該大廈位居緬街最旺地點，距離七號地鐵總站僅一街口，長島鐵路也只在數步之遙，而法拉盛圖書館就在對面，可謂占盡地利，寸土寸金，四通八達，是人潮帶動錢潮的經典地段。

樓高三層的花旗大廈，以花崗岩建造，結構堅固，格局方正，每層面積30呎X95呎，一樓樓高16呎，寬敞大器，視野開闊。目前出租的商鋪集中在一樓、閣樓與土庫，總面積為5,400平方英呎，可全租或分租。如果分租，一號單位，400呎，適合飲料店、速食店與餅屋；二號單位，208呎，適合手機店、電子產品銷售、服飾與珠寶店；三號單位，1,462呎；閣樓850呎，可與其他單位一起打包租用。以上租金均不包水電及地稅。

歡迎地產經紀仲介，電話： 718-461-1778，646-338-9218，電郵:  [email protected]

花旗大廈商鋪內部。
花旗大廈商鋪內部。

精華 FAQ

  • 出租商鋪位於法拉盛緬街黃金地段的花旗大廈，地址是40-48 Main St, Flushing, NY 11354，屬於人流極旺的核心位置。

  • 物業距離七號地鐵總站僅一街口，長島鐵路也在步行範圍內，對面就是法拉盛圖書館，交通與人流條件都非常理想。

  • 可出租面積共5400平方英呎，集中在一樓、閣樓與土庫，可整租或分租；分租單位包含400呎、208呎、1462呎及850呎等。

法拉盛 長島鐵路 地鐵

上一則

高溫+雷暴 皇后區逾1.5萬戶停電

下一則

國慶夜康尼島家庭燒烤遭槍擊 4童等8人中彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

佛州大廈倒塌原址打造37戶空中豪宅 每戶售價1500萬元 賣不掉

佛州大廈倒塌原址打造37戶空中豪宅 每戶售價1500萬元 賣不掉
洛杉磯市中心藝術區 將添雙塔住宅社區 新增474戶

洛杉磯市中心藝術區 將添雙塔住宅社區 新增474戶
停滯逾20年 布碌崙大西洋廣場住宅開發案 拚2028動工

停滯逾20年 布碌崙大西洋廣場住宅開發案 拚2028動工
圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡

圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅

美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅