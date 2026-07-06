華祺投資地產公司最新出租法拉盛地王之王商鋪

位於法拉盛地王之王地段的花旗大廈，目前正在招租中。

華祺投資地產公司刻在出租法拉盛 地王之王---花旗大廈商鋪，地址 40-48 Main St, Flushing, NY 11354。該大廈位居緬街最旺地點，距離七號地鐵 總站僅一街口，長島鐵路 也只在數步之遙，而法拉盛圖書館就在對面，可謂占盡地利，寸土寸金，四通八達，是人潮帶動錢潮的經典地段。

樓高三層的花旗大廈，以花崗岩建造，結構堅固，格局方正，每層面積30呎X95呎，一樓樓高16呎，寬敞大器，視野開闊。目前出租的商鋪集中在一樓、閣樓與土庫，總面積為5,400平方英呎，可全租或分租。如果分租，一號單位，400呎，適合飲料店、速食店與餅屋；二號單位，208呎，適合手機店、電子產品銷售、服飾與珠寶店；三號單位，1,462呎；閣樓850呎，可與其他單位一起打包租用。以上租金均不包水電及地稅。

歡迎地產經紀仲介，電話： 718-461-1778，646-338-9218，電郵: [email protected]。

花旗大廈商鋪內部。