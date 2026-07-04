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成龍補習班暑期班7/6開課新增布碌崙20大道分校 提供多項學費優惠

紐約訊
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成龍補習班於布碌崙20大道6804號新增分校， 即日起接受各類課程報名，並提供各...
成龍補習班於布碌崙20大道6804號新增分校， 即日起接受各類課程報名，並提供各項學費優惠，歡迎致電諮詢。

在紐約地區有45年優秀教學經驗的成龍補習班，長久以來幫助學子高分考上明星高中第一志願而深獲家長信賴。為因應廣大家長對孩子學業精進的需求，特別在布碌崙20大道6804號新增分校，為當地學子提供更方便的學習環境。

今年的暑期班將於7月6日到8月18日上課，法拉盛、八大道、唐人街及新張的20大道分校將同步開課。為減輕家長的負擔，學校推出多項學費優惠方案：網課學費幾乎是堂課的一半；如果提前報名一季可減200元，一次報名兩季減500元。因為9月前秋季學費不調漲，現在報名「暑+秋」或「秋+春」兩季能省下更多，一次報名三季還加贈23次寫作專精班。舊同學一律享有95折，新同學報名兩季也能比照舊同學享有95折。兩人同時報名可減30元，三人減50元。如果學生在州考中拿到一個4分減50元，拿到兩個4分則減100元。另外，選擇下午1點到4點的SAT或PSAT班，還能再減200元。凡報名20大道分校暑期班者，除享有上述學費優惠外，還可再額外減免100元。無論是想加強SAT、PSAT還是SHSAT，成龍補習班都是孩子精進學業的好選擇。如想瞭解更多優惠訊息，請洽該校Candace吳經理：917-640-6918有打即接或必即復！

暑假是提高數學、閱讀及寫作程度的好時機，尤其是7、8、9年級即將要考SHSAT特殊高中的學生，以及10年級要考PSAT，11、12年級要考SAT的學生來說是非常關鍵的寶貴時期。暑假可以全心全力貫注準備英數，然後9月開學後再上衝刺班密集上課到考試前，即可大功告成。

7月6日開課的7升8年級SHSAT直攻班，每週一到五上課，週六模考，隨後講解，紮紮實實積累實力。8月18暑假班過後，休息兩天，緊接著上衝刺班，一三五上課，週六模考及講解，直到考前。

6升7年級的學生，明年10月就要考高中，培養實力應該從今年暑假開始，實力就是真實力！7月6日起，週一到週五，天天上課！

如果想不出門，成龍補習班特地開設網課。成龍網課採用Google Video視頻教學，學生的專心程度超過Zoom線上教學，使用Google Video上課的學生，考試分數均大幅提升。校長王老師強調，如果有心想上名牌高中或大學，來到成龍補習班，自然會進步更快，實力變強，金榜題名，指日可待。

成龍補習班暑期課程除SHSAT及SAT外，還有「州會考數學閱讀寫作班」、「新移民子女英文過橋班」、「寫作專精班」、「G＆T資優班」、「Hunter杭特天才班」、「哈佛特攻隊」及「八大藤校特攻隊」，歡迎進一步諮詢。

成龍補習班布碌崙20大道新分校地址：20大道6804號；法拉盛凱辛娜大道41-60號Kissena；布碌崙八大道夾60街829號；唐人街158 Hester喜士打夾勿街Mott。諮詢電話：917-640-6918(吳經理)。有關成龍補習班詳細信息，請瀏覽 meprepny.com。

精華 FAQ

  • 該校在布碌崙20大道6804號新增分校，暑期班將於7月6日至8月18日上課，並與法拉盛、八大道及唐人街分校同步開課，方便當地學生就近就讀。

  • 優惠包括網課近乎半價、提前報一季減200元、兩季減500元、三季加贈寫作班，舊生95折、新生兩季同享95折，另有多人、州考成績及20大道分校額外減免。

  • 課程主要鎖定7至12年級學生，特別是準備SHSAT、PSAT與SAT的考生，也提供州考數學閱讀寫作班、G&T、Hunter及藤校特攻隊等多元升學課程。

法拉盛 布碌崙 成龍

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