37歲女子胸痛被誤診三次，險些猝死！醫生提醒：加做一項檢查可救命

百康仁德潘耀強醫生

紐約一名37歲女性因持續多日嚴重胸痛，先後三次前往急診中心及醫院急診室求助。醫生透過抽血及心電圖檢查後，認為她不像心肌梗塞，更可能是焦慮症發作，建議回家休息。然而，她的胸痛始終沒有改善。

無奈之下，患者到訪百康仁德醫療集團心臟專科醫生潘耀強（Michael Poon, MD）診所。雖然再次進行的心電圖及心臟超聲波檢查結果仍正常，但潘耀強醫生保持高度警覺，進一步安排心臟電腦斷層掃描（CCTA）。結果顯示，患者一條主要心臟血管幾乎完全堵塞。潘醫生判斷，若不及時治療，患者可能在一週內死亡。患者隨後被緊急送院接受心導管手術，成功疏通血管，目前已康復。

潘耀強醫生指出，許多人誤以為「心電圖正常」代表「心臟沒有問題」，但事實並非如此。心血管疾病 常見症狀包括胸痛、胸悶、呼吸急促、頭暈，以及疼痛延伸至胃部、肩膀或手臂等部位。尤其女性及老年患者，症狀可能較不典型，例如疲倦、噁心或呼吸不順，容易被誤認為焦慮、胃病或壓力所致。

他提醒，年輕人也不能忽視心血管風險。他曾接診過年僅24歲便確診冠心病的患者，顯示心血管疾病並非老年人的專利。對於患有「三高」、吸菸、有家族心臟病史、長期熬夜、壓力大或心電圖異常的人群，更應提高警覺。若胸痛、胸悶等症狀持續出現，應盡早接受檢查。

心臟電腦斷層掃描（CCTA）是一種非侵入性檢查方式，相比傳統心導管檢查，不需麻醉，速度更快，費用也相對較低。曾任心血管計算機斷層掃描學會主席的潘耀強醫生表示，美國心臟病學會（ACC）及美國心臟協會（AHA）已將CCTA列為無已知冠心病患者出現胸痛時的重要一線檢查方式。

近年越來越多華人患者接受CCTA檢查。百康仁德目前在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛及布魯克林八大道提供相關服務。潘耀強醫生診所的CCTA檢查量由2021年的1,199例增加至2025年的4,237例，四年間增長超過三倍。

潘耀強醫生介紹，一次CCTA掃描通常包含超過2000張影像。自2021年至今，在姚安德護理醫師等團隊支持下，他已親自解讀16,032份CCTA報告，其中6,968份來自自己的診所。他建立了一套完整流程，結合臨床經驗逐張分析影像，再配合壓力測試，判斷患者是否需要進一步侵入性檢查或治療。

這種從風險評估、檢查、影像判讀到後續治療的模式，有助患者更早發現心血管問題，降低急診及住院風險，同時提升治療效果並減少醫療成本。

百康仁德提供心臟電腦斷層掃描、心臟超聲波、心臟磁力共振掃描及核子壓力測試等服務。華埠診所：94 Bowery, 1st FL, New York, NY 10013，電話：（212）335-0328；法拉盛診所：135-27 38th Ave, STE B, Flushing, NY 11354，電話：(646)893-6326。

百康仁德引進最先進的心臟電腦斷層掃描儀器，一秒之內即可完成心臟掃描。