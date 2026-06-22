近期活動
6月22日（週一）:
●Greeley 廣場公園摺紙課程
Origami Class in Greeley Square Park
06/22,1:00 p.m.–2:00 p.m.
Location: Greeley Square Park Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
06月23日（週二）:
●銀髮族尊巴健身舞
Zumba Gold
06/23,11:15 a.m.–12:15 p.m.
Location:Fountain 3225 Reservoir Oval East
Bronx
https://www.nycgovparks.org/
06月24日（週三）
●幼兒歡樂時光
Toddler Time
06/24, 10:15am - 10:45am
Location: 47-40 Center Boulevard, Long Island City,
https://www.queenslibrary.org/
06月25日（週四）
●Crafternoon for Adults and Seniors
成人與長者創意手作坊
06/25,1:00pm - 2:00pm
Location: 86-07 Broadway, Elmhurst
https://www.queenslibrary.org/
06月26日（週五）
●樂齡舞蹈健身班
Low Impact Dance Fitness
06/26,10:00 a.m.–10:30 a.m.
Location:3225 Reservoir Oval East
Bronx
https://www.nycgovparks.org/
06月27日（週六）
●Angie排舞課程
Line Dancing with Angie
06/27,10:30am - 12:30pm
Location: 108-19 71 Avenue, Forest Hills
https://www.queenslibrary.org/
06月28日（週日）:
●World Cup Watch Party
世界盃觀賽派對
06/28, 3:00pm - 5:00pm
Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks
https://www.queenslibrary.org/
內容列出6月22日至6月28日的一週活動，地點分布在曼哈頓、布朗克斯與皇后區，方便居民依日期安排參加，屬於密集的社區休閒行程。 長者可參加6月23日的Zumba Gold，以及6月25日的成人與長者創意手作坊，6月26日還有樂齡舞蹈健身班，兼具運動與社交功能。 活動來源主要來自紐約市公園局與皇后區圖書館，顯示本週安排以公共文化與社區服務為主，內容涵蓋親子、運動、手作與節慶聚會。
精華 FAQ
內容列出6月22日至6月28日的一週活動，地點分布在曼哈頓、布朗克斯與皇后區，方便居民依日期安排參加，屬於密集的社區休閒行程。
長者可參加6月23日的Zumba Gold，以及6月25日的成人與長者創意手作坊，6月26日還有樂齡舞蹈健身班，兼具運動與社交功能。
活動來源主要來自紐約市公園局與皇后區圖書館，顯示本週安排以公共文化與社區服務為主，內容涵蓋親子、運動、手作與節慶聚會。
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