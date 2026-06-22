6月22日（週一）:

●Greeley 廣場公園摺紙課程

Origami Class in Greeley Square Park

06/22,1:00 p.m.–2:00 p.m.

Location: Greeley Square Park Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

06月23日（週二）:

●銀髮族尊巴健身舞

Zumba Gold

06/23,11:15 a.m.–12:15 p.m.

Location:Fountain 3225 Reservoir Oval East

Bronx

https://www.nycgovparks.org/

06月24日（週三）

●幼兒歡樂時光

Toddler Time

06/24, 10:15am - 10:45am

Location: 47-40 Center Boulevard, Long Island City,

https://www.queenslibrary.org/

06月25日（週四）

●Crafternoon for Adults and Seniors

成人與長者創意手作坊

06/25,1:00pm - 2:00pm

Location: 86-07 Broadway, Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

06月26日（週五）

●樂齡舞蹈健身班

Low Impact Dance Fitness

06/26,10:00 a.m.–10:30 a.m.

Location:3225 Reservoir Oval East

Bronx

https://www.nycgovparks.org/

06月27日（週六）

●Angie排舞課程

Line Dancing with Angie

06/27,10:30am - 12:30pm

Location: 108-19 71 Avenue, Forest Hills

https://www.queenslibrary.org/

06月28日（週日）:

●World Cup Watch Party

世界盃觀賽派對

06/28, 3:00pm - 5:00pm

Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks

https://www.queenslibrary.org/