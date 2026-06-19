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心臟靜脈中心提醒你 靜脈曲張的危害性

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心臟靜脈中心（Heart Vein NYC）創始人金柏均醫生（MD,FACC）
心臟靜脈中心（Heart Vein NYC）創始人金柏均醫生（MD,FACC）

心臟靜脈中心（Heart Vein NYC）專精治療心血管疾病和靜脈曲張無創治療。該中心創始人金柏均醫生（MD,FACC）於1982年在韓國首爾國立大學醫學院獲得醫學學位，繼續在約翰霍普金斯大學攻讀博士後研究員。他繼續在賓夕法尼亞大學心髒病學專業進行培訓，並在羅德島醫院的布朗大學完成了介入心髒病學最後的研究。現在他領導著心髒病以及專治腿部問題的醫療團隊，醫療團隊精通英語、國語、韓語以及西班牙語。

金柏均醫生表示當你發現原本光滑的小腿上，出現了彎彎曲曲、蚯蚓似的凸起，一條條血管呈現出「青筋畢露」的感覺，那麼很有可能靜脈曲張已經找上你。 靜脈曲張不只是老人專利，需久坐或久站的上班族、懷孕婦女和運動員等也容易罹患，建議若發現腿冒青筋、蜘蛛網般紅斑、蚯蚓般突起的血管，或是小腿莫名感到痠、痛、脹，最好就醫。

大家千萬不要以為靜脈曲張只是影響美觀而已。事實上，它可能造成嚴重後果。靜脈曲張使得血液迴流不暢，累積在靜脈中，使得靜脈壓過高，血管就在皮膚表面凸出了。如果大量血液瘀滯在下半身的靜脈中，它們就不能回到心臟參與正常的血液循環，可能出現胸悶、氣短、憋悶、血壓升高等癥狀。

金醫生其中一個病人江女士表示：由于她多年的腿部剧烈疼痛和肿胀，睡眠困难，疼痛的无法工作。自她在金医生那里接受治疗后，症状在2024年完全治愈。现在她可以再次工作了，睡眠也变的很好，再没有疼痛不适。她非常感谢金医生以及他的团队对我的悉心治疗照顾。

心臟靜脈中心（Heart Vein NYC）的法拉盛診所服務社區有二十餘年，在曼哈頓中城以及布朗區均有診所，該中心設有最先進心血管核像掃描、運動超音波掃描、彩色超音波掃描、心電圖和24小時心電儀。專治：腿部疼痛、抽筋、麻木、疲勞、潰瘍腫脹、靜脈曲張，胸部疼痛、心悸、呼吸急促、血管擴張、糖尿病、煙癮、高血壓、高膽固醇、肥胖症等等。

歡迎致電中文熱線預約諮詢：718-255-8880

網址：heartveinnyc.com。

法拉盛地址：136-68 Roosevelt Ave，#2C, Flushing NY 11354

曼哈頓地址: 727 6th AVE，New York NY 10010

精華 FAQ

  • 常見表現包括小腿血管彎曲凸起、像蚯蚓般腫脹、蜘蛛網狀紅斑，以及腿部痠痛、脹痛、抽筋或麻木等症狀。若出現這些情況，應盡快就醫評估。

  • 靜脈曲張不只是老年人問題，長時間久坐或久站的上班族、懷孕婦女，以及某些運動員都屬高風險族群。若長期忽視，症狀可能逐漸加重。

  • Heart Vein NYC專長於心血管疾病與靜脈曲張無創治療，並提供心臟核像掃描、運動超音波、彩色超音波、心電圖與24小時心電監測等檢查服務。

心血管疾病

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