中山醫美東校友緬懷傑出校友仁德醫生集團創始人張建威醫生

仁心仁醫三十載，張建威醫生深受病患和同事的愛戴

張建威醫生畢業於廣州中山醫學院（今 中山大學中山醫學院 ），是中山醫校友中在北美醫療界的傑出代表之一，亦為華人 社區廣受敬重的醫師與醫療事業推動者。他畢生秉持醫者仁心，以專業、誠信與遠見服務患者與社會，其辭世令校友同感悲痛與不捨。

在校期間，張建威醫生即展現勤奮好學、篤實嚴謹的學風，奠定扎實醫學基礎。畢業後任職於廣東省人民醫院心血管科，憑藉優秀的臨床能力與敬業精神迅速成長為科室骨幹。其後於上世紀九十年代赴美深造，完成內科住院醫師培訓及高血壓 專科訓練，為其日後在美國醫療體系的發展奠定堅實基礎。

在美國執業期間，張建威醫生以敏銳的洞察力與開拓精神，在華人社區較早創立私人診所。多年來，他始終堅持以病人為中心，以精湛醫術與高尚醫德贏得患者信賴與社區讚譽。其診所逐步發展壯大，並吸引眾多優秀醫師加入，成為華人社區具有重要影響力的醫療機構之一。

除卓越的臨床成就外，張建威醫生亦是一位具有遠見卓識的醫療領導者與創業者。他深信醫療發展有賴於協作與整合，長期致力於推動華人醫師之間的合作與資源共享，積極探索醫療服務模式的創新與提升。

2019年，在多方醫師共同努力下，仁德醫生集團正式成立，張建威醫生出任首任董事長。在其領導下，集團迅速發展壯大，成為北美華人醫療界具影響力的醫療平台之一。2022年，仁德醫生與百康醫療集團完成戰略合作，成立百康仁德醫療集團，開啟更高層次的發展新局面。

在校友群體中，張建威醫生始終心繫母校與校友情誼，積極支持校友交流與合作事務，以自身專業成就展現中山醫人的精神風範，為校友群體樹立了良好榜樣。

中山醫美東理事校友李建軍醫生表示，張建威醫生雖已遠行，但其在醫療事業上的貢獻、對華人社區的服務，以及對後輩醫師的提攜與影響，將長久留存於人們心中。他所展現的專業精神、創業精神與人文關懷，將繼續激勵中山醫校友不斷前行。