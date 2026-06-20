我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

黎保利律師樓推出完整中文人身傷害索賠資訊網

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
黎保利律師事務所律師團隊
黎保利律師事務所律師團隊

黎保利律師事務所深耕紐約華人社區逾30年，在人身傷害與意外事故索賠領域建立了良好的聲譽，成功協助眾多華人客戶爭取合理賠償。為方便大眾了解相關法律權益，事務所設立了完整的中文人身傷害索賠資訊網站，提供實用法律知識與案例資訊。

事務所擁有10多名律師組成的專業團隊，其中多位律師獲業界評選為「超級律師」或「明日之星律師」，並配備10多名精通英語、普通話、粵語、福州話及台山話的法律助理，為不同背景的華人客戶提供貼心服務。

黎保利律師事務所主要服務華人移民社群及企業客戶，專注處理因機動車事故（汽車、巴士、卡車）、施工事故、醫療過失、產品缺陷及場所責任事故等造成的人身傷害或死亡案件，同時亦承辦保險糾紛及複雜商業訴訟。事務所不受理刑事、離婚、移民、房地產契約等非索賠類案件，專注於意外傷害訴訟領域。

多年來，事務所以忠誠、負責及以客戶為本的服務理念贏得華人社區信賴。他們重視與客戶建立長期夥伴關係，保持密切溝通，讓客戶充分了解案件進展及法律策略，並致力於在法律允許範圍內爭取最佳賠償結果。憑藉豐富的訴訟經驗及專業知識，黎保利律師事務所曾為大量遭受事故傷害的華人工友、移民及家庭成功爭取權益，相關案例亦屢獲媒體報導。

在收費方面，事務所採用「勝訴酬金制度」，即律師費以成功獲得賠償為前提。若案件未獲賠償，客戶無需支付律師服務時間費用。此外，事務所通常會先行墊付案件調查、準備及訴訟過程中的相關開支，大多數情況下不要求客戶預付押金。案件勝訴後，相關費用將先從賠償金中扣除，再依約定比例計算律師酬金。

黎保利律師事務所位於紐約曼哈頓下城，地址為233 Broadway, Suite 2348, New York, NY 10279（市政府對面）。中文諮詢專線：1-888-620-3888。中文人身傷害索賠資訊網站：www.libaolaw.com。

精華 FAQ

  • 該網站集中整理人身傷害索賠的實用法律知識、案例資訊與基本權益說明，方便華人民眾了解車禍、施工事故、醫療過失等常見索賠途徑，提升求助效率。

  • 事務所專注機動車事故、施工事故、醫療過失、產品缺陷、場所責任與死亡案件，亦承辦保險糾紛及複雜商業訴訟，但不受理刑事、離婚、移民或房地產契約案件。

  • 事務所採勝訴酬金制度，未獲賠償通常不收律師費，並多先墊付調查與訴訟開支；同時配置多名懂英語、普通話、粵語、福州話及台山話的專業助理。

移民 華人

上一則

合規持工卡工作 華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留

下一則

松柏之家端午節包粽賽緊張激烈 前三名各差一個
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

黎保利律師樓推出完整中文人身傷害索賠資訊網

黎保利律師樓推出完整中文人身傷害索賠資訊網
史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法

史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法
詐騙集團利用AI冒充移民律師 正牌律師被迫關閉網站社群

詐騙集團利用AI冒充移民律師 正牌律師被迫關閉網站社群
黃啟源律師線上講座 助您深入掌握法律關鍵

黃啟源律師線上講座 助您深入掌握法律關鍵

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國