黎保利律師樓推出完整中文人身傷害索賠資訊網

黎保利律師事務所律師團隊

黎保利律師事務所深耕紐約華人 社區逾30年，在人身傷害與意外事故索賠領域建立了良好的聲譽，成功協助眾多華人客戶爭取合理賠償。為方便大眾了解相關法律權益，事務所設立了完整的中文人身傷害索賠資訊網站，提供實用法律知識與案例資訊。

事務所擁有10多名律師組成的專業團隊，其中多位律師獲業界評選為「超級律師」或「明日之星律師」，並配備10多名精通英語、普通話、粵語、福州話及台山話的法律助理，為不同背景的華人客戶提供貼心服務。

黎保利律師事務所主要服務華人移民 社群及企業客戶，專注處理因機動車事故（汽車、巴士、卡車）、施工事故、醫療過失、產品缺陷及場所責任事故等造成的人身傷害或死亡案件，同時亦承辦保險糾紛及複雜商業訴訟。事務所不受理刑事、離婚、移民、房地產契約等非索賠類案件，專注於意外傷害訴訟領域。

多年來，事務所以忠誠、負責及以客戶為本的服務理念贏得華人社區信賴。他們重視與客戶建立長期夥伴關係，保持密切溝通，讓客戶充分了解案件進展及法律策略，並致力於在法律允許範圍內爭取最佳賠償結果。憑藉豐富的訴訟經驗及專業知識，黎保利律師事務所曾為大量遭受事故傷害的華人工友、移民及家庭成功爭取權益，相關案例亦屢獲媒體報導。

在收費方面，事務所採用「勝訴酬金制度」，即律師費以成功獲得賠償為前提。若案件未獲賠償，客戶無需支付律師服務時間費用。此外，事務所通常會先行墊付案件調查、準備及訴訟過程中的相關開支，大多數情況下不要求客戶預付押金。案件勝訴後，相關費用將先從賠償金中扣除，再依約定比例計算律師酬金。

黎保利律師事務所位於紐約曼哈頓下城，地址為233 Broadway, Suite 2348, New York, NY 10279（市政府對面）。中文諮詢專線：1-888-620-3888。中文人身傷害索賠資訊網站：www.libaolaw.com。