長青樹痛症中心提供久坐背痛預防與治療中西醫療法合璧全方位緩解疼痛
現代人因長期久坐辦公室、姿勢不良或運動職災，常受腰痠背痛與坐骨神經痛折磨。位於紐約貝賽的「長青樹痛症中心」，以優質服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險的人提供優惠。診所設有說華語的助理，治療師以專業的醫療診斷、檢查為僑胞服務。
長青樹痛症中心指出，許多人常受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉拉傷、腰背扭傷等。在肌肉、骨骼及關節長期累積不上之下，造成頸椎、腰椎間盤突出，進而壓迫神經引發坐骨神經痛，還可能導致膝蓋、肩膀、腳踝等全身關節疼痛。
對於辦公室上班族而言，想要預防這類疼痛，日常必須特別注意維持正確坐姿。辦公時應保持背部自然挺直並貼緊椅背，可在腰後放置支撐墊維持腰椎前凸的生理弧度，雙腳平放地面，螢幕頂端與眼睛平齊，避免長時間低頭或前傾。此外，切忌久坐不動，每工作五十分鐘務必站起來活動十分鐘，透過走動或伸展打破肌肉持續緊繃的狀態。平時也應注意多做核心肌群訓練與大腿後側拉伸，強化腹臀肌肉，如同天然護腰般保護脊椎，才能有效放鬆坐骨神經周邊組織。
一旦出現持續隱痛或下肢麻痛，診所會依疼痛狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療（針灸+中藥）及按摩治療等。其中中醫治療在減緩坐骨神經痛上療效顯著，針灸治療是透過針具在特定的位置刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織的作用，可以增加活動及恢復功能；若再輔以中藥熱敷，更能活血化瘀，加速減輕疼痛。
為了達到最佳效果，診所將中西醫方法結合起來。物理治療是透過電能、熱能、光波、磁力等物理媒介和原理，配合應用生理、病理和解剖科學，起到治療病患、提昇身體活動能耐、改善及加強生活或工作能力的效果。運動治療則是指物理治療師利用自然生理原理，帶動患者肢體產生適度動作或姿勢，從而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的。手法治療包括關節舒整、牽拉及放鬆手法，協助鬆弛緊張肌肉、改善關節活動障礙；最後搭配按摩治療，根據臟腑經脈氣血以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血、調整臟腑功能。長青樹痛症中心結合中西醫優勢，是上班族擺脫久坐疼痛、重獲靈活健康的最佳選擇。
長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。
中心主要處理久坐造成的腰痠背痛、坐骨神經痛，也包含頸椎與腰椎間盤問題、肌肉拉傷、足踝扭傷，以及膝蓋、肩膀等關節疼痛。 應維持背部挺直、雙腳平放、螢幕與眼睛同高，腰後可放支撐墊；每五十分鐘起身活動十分鐘，並加強核心訓練與大腿後側拉伸。 診所結合物理治療、運動治療、手法治療、按摩及中醫針灸中藥，並設有華語助理；接受紅藍卡與一般、學生保險，無保險者也有優惠。
精華 FAQ
中心主要處理久坐造成的腰痠背痛、坐骨神經痛，也包含頸椎與腰椎間盤問題、肌肉拉傷、足踝扭傷，以及膝蓋、肩膀等關節疼痛。
應維持背部挺直、雙腳平放、螢幕與眼睛同高，腰後可放支撐墊；每五十分鐘起身活動十分鐘，並加強核心訓練與大腿後側拉伸。
診所結合物理治療、運動治療、手法治療、按摩及中醫針灸中藥，並設有華語助理；接受紅藍卡與一般、學生保險，無保險者也有優惠。
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