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牙周病專家加盟王向誼綜合牙科中心新添高新設備服務更優

紐約訊
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王向誼綜合牙科中心採電腦化，新添3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第...
王向誼綜合牙科中心採電腦化，新添3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第四代水雷射儀等高新醫療設備。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王向誼綜合牙科中心引進多項數位與高階牙科設備。
  • 重點二：牙周病與植牙專科史蒂文醫生正式加入診所團隊。
  • 重點三：診所提供牙周病、矯正、口腔外科等全方位服務。

位於法拉盛王子大廈四樓（4H）的王向誼綜合牙科中心，由執業逾二十多年的王向誼（Dr. Ivy Wang）牙科博士主持，憑藉專業技術、細心服務及良好口碑，長期深受社區僑胞信賴與支持。為持續提升醫療品質，診所除全面採用數位化管理系統外，亦引進3D立體CBCT影像、口腔數位掃描系統及YSGG第四代水雷射（Waterlase iPlus）等先進設備。近期更有牙周病與植牙專科史蒂文醫生加盟，與齒列矯正專家胡志鴻醫生、口腔外科專家方祖文醫生共同提供更完整的全方位牙科醫療服務。

牙周病（Periodontal Disease）是成年人牙齒脫落的主要原因，由牙菌斑細菌長期感染所引起，包括牙齦炎與牙周炎。初期症狀常見牙齦紅腫、刷牙出血、口臭等，若未及時治療，可能造成牙齦萎縮、牙槽骨流失、牙齒鬆動，甚至脫落。研究顯示，牙周病與心臟病中風及糖尿病等慢性疾病亦有密切關聯，因此不可輕忽。

史蒂文醫生在取得牙醫執照後，於紐約大學牙醫學院接受三年牙周病與植牙專科訓練，以優異成績完成學業，並獲多項專業獎項肯定。畢業後專注於牙周病及植牙治療，累積豐富臨床經驗。

史蒂文醫生指出，牙周病除與牙菌斑有關外，吸菸、糖尿病、不良口腔衛生習慣、壓力及遺傳因素也會提高罹病風險。許多患者希望盡可能保留天然牙，因此早期發現與治療十分重要。對於已出現部分牙槽骨流失的患者，可利用雷射技術進行深層殺菌與清創，再配合骨粉移植促進牙槽骨再生，盡可能保存天然牙齒或維持植牙穩定。至於牙齦萎縮等問題，也可透過專業治療獲得改善。

診所引進的YSGG第四代水雷射是目前牙科高階雷射設備之一，透過雷射與水分子結合形成的「水光動能」技術，可進行軟硬組織治療。其優點包括低噪音、低疼痛感、創傷小、恢復快及良好的殺菌效果，尤其適合害怕傳統鑽牙的患者。

水雷射廣泛應用於牙周病治療、根管消毒、蛀牙清除、牙齦整形、牙冠增長術及植牙手術等療程，可深入傳統器械難以觸及的部位進行清潔與滅菌，同時減少出血及術後不適。此外，亦可運用於面部美容療程，如改善細紋、刺激膠原蛋白增生及肌膚緊緻等。

目前王向誼綜合牙科中心擁有普通牙科、牙周病、植牙、齒列矯正及口腔外科等專業團隊，包括方祖文醫生、胡志鴻醫生、何建英醫生及張曉萌醫生，為患者提供完整且優質的牙科醫療照護。

預約電話：718-961-1628

地址：3907 Prince Street, Unit #4H, Flushing, NY 11354。

王向誼綜合牙科中心採電腦化，新添3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第...
王向誼綜合牙科中心採電腦化，新添3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第四代水雷射儀等高新醫療設備。

精華 FAQ

  • 診所引進3D立體CBCT影像、口腔數位掃描系統與YSGG第四代水雷射，並全面採用數位化管理，以提升診療精準度、效率與患者舒適度。

  • 史蒂文醫生專長牙周病與植牙，能處理牙齦炎、牙周炎、骨流失與植牙穩定等問題，並可透過雷射清創、骨粉移植等方式協助保存天然牙。

  • 水雷射具低噪音、低疼痛、創傷小與恢復快等優點，可用於牙周治療、根管消毒、蛀牙清除、牙齦整形與植牙手術，也適合怕鑽牙的患者。

法拉盛 中風 心臟病

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