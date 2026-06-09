37歲女子胸痛被誤診三次 險些猝死！

百康仁德潘耀強醫生。

紐約一名37歲的女性因為持續多日嚴重胸痛，連續三次前往急診中心和醫院急診室。醫生通過抽血和心電圖檢查後，認為她不像心梗，更可能是焦慮症發作，於是建議她回家休息，但其的胸痛症狀始終沒有緩解。

無奈之下，該女到訪百康仁德醫療集團心臟專科醫生潘耀強（Michael Poon, MD）診所問診，雖再檢測心電圖和心臟超聲波結果依然正常，但潘耀強醫生仍警覺地為病患安排接受了心臟電腦斷層掃描（CCTA）。

檢測結果令人震驚—患者的一條主要心臟血管幾乎完全堵塞。潘耀強醫生判斷，如果不及時治療，患者一週內就會去世。這名患者隨後被緊急送往醫院接受心導管手術，成功疏通血管，目前已經康復。

為什麼心血管問題容易被忽略？很多人以為，“心電圖正常”就等於“心臟沒問題”。其實並不是這樣。潘耀強醫生指出，心血管疾病 常見症狀包括胸痛、胸悶、呼吸急促、頭暈，疼痛可能延伸到胃部、肩膀、手臂等部位。尤其是女性和老年人，症狀往往不典型，有時只是容易疲倦、噁心、呼吸不順。因此非常容易被忽視，甚至誤以為是焦慮、胃病或壓力過大。

另外，年輕人也不能掉以輕心。潘耀強醫生表示，他曾遇到年僅24歲就確診冠心病的患者。從二十幾歲到三、四十歲，心血管問題可以發生在任何年齡段。

對於“三高”患者、吸菸人士、家族有心臟病史、經常熬夜、壓力大、心電圖異常人士的高風險人群，更應提高警覺。如果持續出現胸痛、胸悶等症狀，應儘早就醫篩查、及時診治。

心臟電腦斷層掃描（CCTA）是一種非侵入性的心臟檢查。相比傳統心導管檢查，它的優勢在於不需要麻醉、檢查更快、費用相對較低。

曾任心血管計算機斷層掃描學會主席的潘耀強醫生介紹，美國心臟病學會（ACC）和美國心臟協會（AHA）已經將CCTA列為“無已知冠心病患者出現胸痛時”的一線推薦檢查方法。而越來越多得華人患者也開始接受這種無需插管的診斷方式。

目前，百康仁德分別在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛和布魯克林八大道均提供CCTA服務。其中潘耀強醫生診所經手的CCTA檢查量，已從2021年的1,199例增長到2025年的4,237例，四年內增長超過三倍。

潘耀強醫生稱，一次CCTA掃描的背後，往往包含逾2000張影像。從2021年至今，在姚安德護理醫師等團隊成員的支持下，潘耀強醫生已經親自解讀了16,032份CCTA報告，其中6,968份來自他自己的診所。他設計了一套工作流程，不依賴商業AI平臺，而是結合豐富的臨床經驗，逐張分析影像，再結合後續壓力測試，判斷患者是否需要進一步侵入性的檢查或是後續治療。

這種“評估檢查必要性 → 接受檢查 → 解讀影像報告 → 後續治療”的醫療模式，也讓更多患者能夠更早發現問題，減少急診和住院風險，在提升治療效果的同時，也降低了醫療成本。

百康仁德是紐約最大最好的華人醫療集團。潘耀強醫生診所可以提供心臟電腦斷層掃描、心臟超聲波、心臟磁力共振掃描、核子壓力測試等服務。華埠診所：94 Bowery, 1st FL, New York, NY 10013，預約電話：（212）335-0328；法拉盛診所：135-27 38th Ave, STE B, Flushing, NY 11354，預約電話：(646)893-6326。

百康仁德引進最先進的心臟電腦斷層掃描儀器，一秒之內即可完成心臟掃描。