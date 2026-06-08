我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

華人善終會「齊頌親恩演唱會」歡慶雙親節

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人善終基金會2026「齊頌親恩演唱會」，社區僑領和民眾逾九百多人入場欣賞共度雙...
華人善終基金會2026「齊頌親恩演唱會」，社區僑領和民眾逾九百多人入場欣賞共度雙親節，董事與僑領嘉賓、歌手和中西樂隊演出後合影。

華人善終基金會本年度「社區好友齊頌親恩演唱會」，已於5月30、31日一連兩日假華埠中華公所大禮堂再度盛大舉行，合共吸引近九百名僑領嘉賓僑胞前來支持捧場共度雙親節，在演唱會上五福集團並捐贈三千元善款給華僑學校作為經費。

自2012年起華人善終基金會每年五月下旬均舉辦齊頌親恩社區演唱會慶祝雙親節，除在新冠疫情限聚令下暫停外，至今年已邁進第十三年；歷年來該頌親恩演唱會深受華人社區民眾喜愛與歡迎，每年一連兩日的入場券均於幾日內被僑胞長者認領一空。

今年二月，善終會創會主席陳麥潔明前往醫院接受體檢時，在腸臟發現有瘜肉。在本次檢查中，醫生將瘜肉切下進行活體檢驗，後經證實為腫瘤細胞，立即切除及進行術後化療，現已慢慢康復中，台下觀眾獲悉陳太抱恙登場，對這種無私大愛深受感動。悉知罹疫後，陳太收到各方好友的關切問候及打氣，令她深感安慰。她說：病向淺中醫，故每個人都不能因工作繁忙而掉以輕心，真要重視及養成年度體檢的習慣，萬幸今次發現及時，將病灶切除免除後患。

今年演唱會，除了陳太及一眾好友傾力演出外，並獲得知名粵曲唱家沈德芳先生加盟，身為成功商人並愛好粵劇曲藝。沈先生榮休後，致力於推廣傳統粵劇文化，善終會能獲沈先生加盟，對未來業務推進大有裨益。

今年善終會齊頌親恩演唱會節目精彩，陳麥潔明創會主席獻唱多首懷舊金曲，包括「我要為您歌唱」、「萬水千山總是情」、「京華春夢」、「父母恩」、「念親恩」、「恨綿綿」、「媽媽我想你」及「掌聲響起」等歌曲。陳太並與她的千金陳穎敏合唱「憑著愛」、「世上只有媽媽好」和「一生所愛」。而紐約華埠三大牛仔歌手麥沛榮、盧元龍、李可星合唱80年代懷舊金曲「今宵多珍重」、「滄海一聲笑」和「I Want to Hold Your Hand」與台下歌迷互動，將演唱會氣氛帶至高潮。

善終會之副會長馬永國一曲「莫彷徨」、「誰來愛我」令人聽出耳油，王惠嶽獻唱「攙扶」、「外婆的澎湖灣」獲得多位女粉絲獻花，黃雪莉的「戀曲1990」、「牽手」，今年新加盟的沈德芳獻唱了「Unchained Melody」和「可可托海的牧羊人」；李可星演唱「水中花」和「一生何求」，盧元龍的「今夜你會不會來」、「耶利亞女郎」；麥沛榮唱了「孩兒」和「隨緣」。　

除了陳麥潔明主席獻唱多首名曲外，尚有一班唱家班好友助陣，善終會會長麥沛榮、副會長李可星、馬永國、董事陳穎敏、伍雁嬋、陳健鎔、梁麥麗卿、社區好友王惠嶽、黃素芳，黃雪莉，盧元龍及衛伯承等。

本次演唱會受到各大僑團友好支持，包括中華總商會李可喬、協勝公會元老譚炳垣伉儷、洪門元老朱傑概伉儷、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、孔子大廈董事長梅犖生、紐約市長資深顧問顧雅明伉儷、美國安良工商會元老伍健平、美國斗山聯誼會及其他多個僑團、社區領袖及粵劇界人士等。

陳太及眾位唱家班謝幕時，感謝社區各界友好的支持及愛護，今年除了舉辦【齊頌親恩演唱會】外，華人善終基金會訂於10月18日將舉辦大型的慈善籌款餐會活動，呼籲各界好友屆時請繼續鼎力支持，隨緣樂助共襄盛舉，福有悠歸。

陳麥潔明、陳穎敏兩母女演唱「憑著愛/一生所愛』。
陳麥潔明、陳穎敏兩母女演唱「憑著愛/一生所愛』。

陳麥潔明主席抱恙在身兩天獻唱逾數十首膾炙人口經典國粵語歌曲。
陳麥潔明主席抱恙在身兩天獻唱逾數十首膾炙人口經典國粵語歌曲。

精華 FAQ

  • 活動於5月30、31日連續兩天在華埠中華公所大禮堂舉行，合共吸引近九百名僑領、嘉賓與僑胞到場支持，場面熱鬧。

  • 她提到今年二月檢查時發現腸臟瘜肉，經化驗證實為腫瘤細胞後即時切除並接受化療，目前正慢慢康復，也提醒大家重視年度體檢。

  • 活動獲多個僑團及社區領袖支持，五福集團更捐出三千元給華僑學校作經費；主辦方亦預告10月18日將再辦慈善籌款餐會。

疫情 華埠 華人

上一則

紐約賓州車站爆砍人案 6人送醫 次日將迎NBA總決賽

下一則

強風雷暴橫掃皇后區 居民：狂風像爆炸 慶幸還活著
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

費城僑界沉痛悼念青年僑領馬駿先生

費城僑界沉痛悼念青年僑領馬駿先生
歡樂年華長青會 足浴奉茶慶雙親節

歡樂年華長青會 足浴奉茶慶雙親節
芝CBCAC晚會 多位社區服務傑出者、組織獲表彰

芝CBCAC晚會 多位社區服務傑出者、組織獲表彰
芝城華商會「龍舟賽」6月20日譚繼平公園登場

芝城華商會「龍舟賽」6月20日譚繼平公園登場

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃