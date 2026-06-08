華人善終會「齊頌親恩演唱會」歡慶雙親節

華人善終基金會2026「齊頌親恩演唱會」，社區僑領和民眾逾九百多人入場欣賞共度雙親節，董事與僑領嘉賓、歌手和中西樂隊演出後合影。

華人 善終基金會本年度「社區好友齊頌親恩演唱會」，已於5月30、31日一連兩日假華埠 中華公所大禮堂再度盛大舉行，合共吸引近九百名僑領嘉賓僑胞前來支持捧場共度雙親節，在演唱會上五福集團並捐贈三千元善款給華僑學校作為經費。

自2012年起華人善終基金會每年五月下旬均舉辦齊頌親恩社區演唱會慶祝雙親節，除在新冠疫情 限聚令下暫停外，至今年已邁進第十三年；歷年來該頌親恩演唱會深受華人社區民眾喜愛與歡迎，每年一連兩日的入場券均於幾日內被僑胞長者認領一空。

今年二月，善終會創會主席陳麥潔明前往醫院接受體檢時，在腸臟發現有瘜肉。在本次檢查中，醫生將瘜肉切下進行活體檢驗，後經證實為腫瘤細胞，立即切除及進行術後化療，現已慢慢康復中，台下觀眾獲悉陳太抱恙登場，對這種無私大愛深受感動。悉知罹疫後，陳太收到各方好友的關切問候及打氣，令她深感安慰。她說：病向淺中醫，故每個人都不能因工作繁忙而掉以輕心，真要重視及養成年度體檢的習慣，萬幸今次發現及時，將病灶切除免除後患。

今年演唱會，除了陳太及一眾好友傾力演出外，並獲得知名粵曲唱家沈德芳先生加盟，身為成功商人並愛好粵劇曲藝。沈先生榮休後，致力於推廣傳統粵劇文化，善終會能獲沈先生加盟，對未來業務推進大有裨益。

今年善終會齊頌親恩演唱會節目精彩，陳麥潔明創會主席獻唱多首懷舊金曲，包括「我要為您歌唱」、「萬水千山總是情」、「京華春夢」、「父母恩」、「念親恩」、「恨綿綿」、「媽媽我想你」及「掌聲響起」等歌曲。陳太並與她的千金陳穎敏合唱「憑著愛」、「世上只有媽媽好」和「一生所愛」。而紐約華埠三大牛仔歌手麥沛榮、盧元龍、李可星合唱80年代懷舊金曲「今宵多珍重」、「滄海一聲笑」和「I Want to Hold Your Hand」與台下歌迷互動，將演唱會氣氛帶至高潮。

善終會之副會長馬永國一曲「莫彷徨」、「誰來愛我」令人聽出耳油，王惠嶽獻唱「攙扶」、「外婆的澎湖灣」獲得多位女粉絲獻花，黃雪莉的「戀曲1990」、「牽手」，今年新加盟的沈德芳獻唱了「Unchained Melody」和「可可托海的牧羊人」；李可星演唱「水中花」和「一生何求」，盧元龍的「今夜你會不會來」、「耶利亞女郎」；麥沛榮唱了「孩兒」和「隨緣」。

除了陳麥潔明主席獻唱多首名曲外，尚有一班唱家班好友助陣，善終會會長麥沛榮、副會長李可星、馬永國、董事陳穎敏、伍雁嬋、陳健鎔、梁麥麗卿、社區好友王惠嶽、黃素芳，黃雪莉，盧元龍及衛伯承等。

本次演唱會受到各大僑團友好支持，包括中華總商會李可喬、協勝公會元老譚炳垣伉儷、洪門元老朱傑概伉儷、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、孔子大廈董事長梅犖生、紐約市長資深顧問顧雅明伉儷、美國安良工商會元老伍健平、美國斗山聯誼會及其他多個僑團、社區領袖及粵劇界人士等。

陳太及眾位唱家班謝幕時，感謝社區各界友好的支持及愛護，今年除了舉辦【齊頌親恩演唱會】外，華人善終基金會訂於10月18日將舉辦大型的慈善籌款餐會活動，呼籲各界好友屆時請繼續鼎力支持，隨緣樂助共襄盛舉，福有悠歸。

陳麥潔明、陳穎敏兩母女演唱「憑著愛/一生所愛』。

陳麥潔明主席抱恙在身兩天獻唱逾數十首膾炙人口經典國粵語歌曲。