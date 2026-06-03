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紐約綜合牙科提供牙周病 種植牙 全牙科服務

紐約訊
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金醫生(Dr. Jason Kim)帶領紐約綜合牙科專業牙科團隊，以最先進的醫技...
金醫生(Dr. Jason Kim)帶領紐約綜合牙科專業牙科團隊，以最先進的醫技，配合醫療器材，為大眾全方位維護牙齒整體健康。

在知名的牙周與植牙專家JASON KIM金醫生/院長的帶領下，紐約綜合牙科Dental Solutions New York聘有多位優秀的牙科各專科醫生團隊，配合最先進的醫療器材，多年來，持續為大紐約提供最佳的牙科醫療。

有鑑於前來看診的病人對專業植牙的疑問，金醫生特別說明並提醒民眾，因為長期缺牙會導致咀嚼功能下降及骨質流失，而假牙又有固定的問題，故現代牙醫多推動植牙的技術服務，以解決和預防更多口腔問題。金醫生是少數擁有雙重委員會認證的牙周病專家之一：擁有美國牙周病委員會、美國口腔種植學委員會、國際口腔種植學會等文憑認證，亦是美國種植牙科學院院；此外，金醫生還是曼哈頓牙種植研討會的聯合創始人兼聯合主任，長期在國內外講授有關牙種植、骨再生、生物材料以及引導式手術的專業課程，其專業理念與教學經驗豐富，經常受邀前往世界各地，為牙科同行講授先進的種植牙技術與理念。他始終站在牙科科技的前沿，致力於將最新研究成果與臨床實踐相結合，確保治療的高成功率。

金醫生進一步表示: 生活中因為各種原因會導致缺牙，缺牙如果不能正確處理，會導致臨近牙齒移位，還可能引發齲病、牙周病，損害好牙齒的健康；另外，年長者如果缺牙過多，面頰部因失去支持而凹陷，鼻唇溝加深，口角變形，導致面容變樣。而植牙將彌補上述不足，然而植牙的關鍵是選擇好牙醫與好技術。綜合牙科金醫師擁有25年臨床經驗，技術嫺熟，他採用美國高質種植體品牌, 植體牢固穩定，再加上外部親水性結構，咬合力接近真牙。此外，為挽救危牙，金醫生亦善長牙齦移植術。如果是牙齦嚴重萎縮，牙齒已經鬆動，即將脫落，不必著急拔牙，可採用最先進技術牙周鐳射微創手術Lanap Laser，幫忙挽救危牙，幫助牙齦再生，讓裸露出的牙根周邊的牙齦從新長出，從而將牙齒得以固定。通過牙齦再生，不僅可以糾正由於牙周疾病而引起的牙齦萎縮，也讓冷熱過敏的牙齒狀況得到改善，還可以增加面容微笑時的美觀，增加社交自信。

牙齒疾病總是難以預防，天長日久要麼蛀牙，要麼牙菌斑、牙結石形成，落下牙周病，直到有一天牙齒脫落。因此，定期請醫生檢查牙齒，及早發現問題，及早預防治療非常有必要。紐約綜合牙科診所設有最先進的設備，涵蓋從一般牙科到專科治療的完整範圍。主要服務包括雷射治療牙周炎，可以有效減少手術出血與疼痛，縮短恢復期；即拔即種技術，當天拔牙即可植入人工牙根，並安裝臨時假牙，大幅減少等待時間；全口重建整合方案，針對缺牙嚴重或長期配戴活動假牙的患者，提供客制化全口植牙服務，恢復自然咬合。此外，診所特別設有中文服務專員，協助患者在治療前充分瞭解療程與費用，讓華人患者就診更無壓力。

紐約綜合牙科就具有領先的技術，全口拔牙和植牙經驗豐富，並且到訪看病的當天就可以利用3D全口數位電腦斷層掃描機，快速獲取患者的病因，並有3D列印技術製作臨時牙冠，保護牙齦再生，為患者提供最優質的牙科照護，保障整體健康。”

有更多牙齒上的服務,歡迎洽詢紐約綜合牙科。地址:144-48 羅斯福大道,法拉盛11354，預約電話: 718-886-4545通中、韓、英語，看診時間：9AM-6PM，週一至週六（週日休息。https://www.dentalsolutionsny.com/

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