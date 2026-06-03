黃啟源律師線上講座 助您深入掌握法律關鍵

黃啟源律師多年提供專業法律服務，深受僑胞信賴。

為協助民眾提升法律意識、避免常見法律風險，黃啟源律師事務所將於6月舉辦三場線上法律講座，主題涵蓋信託規劃、勞工法及刑事應對，內容實用，歡迎踴躍報名參加。

講座時間如下：

6月11日（周四）晚7:00 – 8:00：信託的基本理論與實務操作

6月13日（周六）上午10:00 – 11:00：最低工資、最高工時及職場歧視

6月13日（周六）晚7:00 – 8:00：面對刑事追訴時的正確應對方式

報名方式：

有意參加者請發送簡訊至（718）688-9765，註明欲參加之講座場次。講座連結將於活動前一天以簡訊形式發送。如有疑問，請致電（718）688-9765洽詢張經理。

在資產規劃方面，許多民眾誤以為只要立下遺囑即可完成安排，實際上，若未設立信託，繼承人往往仍需經過遺產法庭（Probate）程序，不僅耗時繁瑣，亦可能產生不必要的費用。透過合理設立信託，不僅可簡化繼承流程，亦可在合法範圍內達到資產保護效果，例如在申請白卡等醫療福利時，避免資產受到影響。此外，對於有特殊家庭安排或子女需求者，信託亦能更靈活地實現財產分配與長期保障。當資產接近或超過紐約州或聯邦遺產免稅額時，信託更是規劃遺產稅的重要工具。本次講座將以淺顯易懂的方式，講解信託的核心概念與實際應用。

在勞資關係方面，不少雇主與員工之間的糾紛，往往源於對法律規定了解不足。例如最低工資、加班工時計算及職場歧視等問題，在實務中界線並不清晰。有些員工初期即使接受不合規的工作條件，日後仍可能提出追溯性索賠，對企業造成重大風險。因此，雇主必須建立合規制度，提前防範法律責任。講座將針對常見勞工法問題進行重點解析，幫助企業與員工雙方降低法律風險。

在刑事法律方面，當前執法趨勢日益嚴格，一旦涉及刑事調查或被警方拘捕，當事人若處理不當，可能對案件結果產生重大影響。從被調查、拘捕到法院應對，每一個環節均涉及專業法律判斷。了解基本應對原則，並及時尋求專業律師協助，對保障個人權益與人身自由至關重要。本場講座將說明面對刑事追訴時的關鍵注意事項，協助民眾做好準備。

黃啟源律師亦提供免費法律諮詢服務，電話：（917）709-6640，歡迎有需要的民眾來電洽詢。