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紐約華僑學校夏令營刻在熱烈招生中

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僑校五年級生夏令營成果表演。
僑校五年級生夏令營成果表演。

紐約華僑學校2026年夏令營刻在接受報名中。暑期班分為周一至周五全日班及半日班，7月6日（周一）至8月14日（周五）上課；另外周六班7月11日（周六）至8月22日（周六）上課，教授中文、粵語、紐約州考英數加強班、舞蹈、畫畫、鋼琴、SHSAT、電腦編程、英數/中文個人加強班等課程。夏令營期間，學校創新規劃校外參訪活動，帶領學生走訪紐約市政廳、美國聯邦儲備銀行以及美國華人博物館等機構，以拓展學生視野。

僑校校長王憲筠說，該校以傳承與發揚中華文化為己任，推動中文及粵語學習，並促進與主流接軌。因應社會多元發展，目前該校課程創新，與主流課程順暢銜接，打造全方位的學習環境。

王校長強調百年僑校係非營利機構，最初設置於勿街天主教堂，秉持六十僑團創校初衷，以愛心及奉獻精神服務社區子弟。

王校長接著介紹，該校隸屬正規公立特許學校系統，其優勢與特色： (一)1909年清朝創立，已開辦117年。(二)師資優良，水準整齊，聘請持有公立教師證、名校義工教師以及具備專業教學資格的老師任教。(三)校方特別感謝伍銳賢主席及其50年同業摯友雲吞公司創辦人黃青新共同創立「畢業鼓勵金」，這是全美僅見的畢業生獎學金。自2018年迄今，該校獲得畢業鼓勵金的學生人數：小學327名、初中150名、高中79名，嘉惠學子總計556人。(四)校方一併感謝國寶銀行創辦人孫啓誠於1967年協助該校向紐約州教育廳申請註冊為永久立案特許學校。另，國寶銀行於2018年捐贈僑校校園監控系統，確保學生及教職員工的人身安全。(五)僑校同時感謝義工教務主任Elli Wang於2018年創建電腦教室，令學校得以在疫情期間無縫接軌網路教學。另，僑校配合公校系統，結合AP考試課程，培養學生應試能力及實現網路教學。(六)學校提供免費中文課本，又為與國際接軌，採取漢語拼音學習、簡繁體並列，與時俱進。(七)校方與主流接軌，得到僑校董事僑團、百人會、哥倫比亞大學、紐約大學、紐約市市立學校系統、主流高中Avenue the World School、Science Skills Center High School、Brooklyn Technical HS、Baruch College Campus High School、Democracy Prep High School、Leon M. Goldstein High School、Richard R Green High School、N.Y.C. Lab High School for Collaborative Studies、High School for Environmental Studies、Saint Jean Baptiste High School、Harvest Collegiate High School和Midwood High School等十二所高中、教會及正規學校基督教社團等團體支持及結盟合作。(八)注重基礎人格教育，提升學生自信，以建立少數族裔的榜樣為標竿。

僑校校址：華埠勿街62號( 62 Mott Street, 3rd Fl., New York, NY 10013)，即中華公所三樓，電話: 212-226-3320，招生簡章及詳情請上網址:   https://www.nychineseschool.org/，

電郵:  [email protected]

僑校夏令營參訪美國華人博物館。
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