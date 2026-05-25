第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區

圖為出席記者會的協辦單位、社區服務及醫療健保機構、社工等合照。

為提升社區大眾對身心健康的關注，推廣正向生活及心理健康 意識，由美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)主辦的第四屆「身心康泰同樂日」，將於5月29日(星期五)上午10時在華埠 包厘街273號YMCA舉行。活動將聯同多個社區服務機構、醫療及健保單位攜手合作，為民眾提供多元化健康資訊、專題講座及互動活動,共同推動健康和諧社區。

本次工作坊旨在提高亞裔 美國人社區對心理健康議題的認識，減少對心理健康的污名化，鼓勵開放與正向的交流，並提供符合文化背景的支持方式與因應策略。參與者將能更深入了解亞裔美國人常見的心理健康問題，認識文化因素與污名對尋求心理健康協助所造成的障礙，學習辨識心理健康問題的徵兆與症狀，培養健康的壓力調適與自我照顧技巧，了解社區及專業心理健康資源，並提升以更自在與支持性的方式討論心理健康議題的能力與信心。

「身心康泰同樂日」多年來深受社區歡迎，活動旨在透過健康教育、資源分享及互動交流，讓民眾更加重視心理健康與身體健康之間的密切關係。據主辦單位表示，現代人面對生活壓力、家庭及工作挑戰，身心平衡尤其重要，希望藉著活動讓更多居民了解可獲得的社區資源，建立積極正面的生活態度。同樂日活動當天除了設有多個社區資訊攤位及免費健康諮詢服務外，亦將邀請專業講者分享心理健康、情緒管理、家庭溝通及長者關懷等主題，首二百位參加者可以獲得免費午餐，並安排幸運抽獎及禮品派發，讓參加者在輕鬆愉快的氣氛中學習健康知識。

此外，今年活動規模將進一步擴大，期望透過社區、醫療機構及民眾共同參與，攜手建立更健康、更關愛及更具凝聚力的社區環境。第四屆「身心康泰同樂日」歡迎社區人士踴躍參加，名額有限，敬請有興趣參加的民眾預先在以下地點及時間領取活動門票。門票訂於五月二十六日(星期二)上午九時三十分開始派發，地點在華埠勿街7號(華埠退休居民社區服務)，電話：（212）619-3073。