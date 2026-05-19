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順安堂中藥店45周年感恩回饋特備300磅深海野生海參優惠僑胞

紐約訊
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45年老字號順安堂舉辦感恩回饋活動，特備300磅深海野生海參優惠僑胞。海參被譽為「百補之首」，是年節大餐中的珍貴滋補食材，常搭配紅燒肉、冬菇等烹調，寓意紅紅火火、大展宏圖，同時是年節送禮的上等佳品。

順安堂負責人表示，深海野生海參富含蛋白質與精氨酸，有助補腎、增強免疫力、抗疲勞及延緩衰老，屬高蛋白、低脂肪的健康食品。經典料理包括「蠔油海參」，以薑蒜爆香後加入海參、冬菇及西蘭花燜煮，或搭配紅燒肉製成濃郁佳餚，是年節大餐桌上兼具美味與吉祥寓意的高級菜式。

此外，順安堂亦提供專業中醫養生諮詢服務，由經驗豐富藥師依據個人體質提供「一人一方」客製化調配，深受顧客信賴。順安堂同時為臺灣「順天堂」科學中藥正式代理商，引進現代化濃縮中藥產品，讓中藥服用更加安全、便利與精準。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號，喜來登酒店對面），電話：718-445-2252。

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