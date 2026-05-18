2026美國味全繪畫比賽「我生活中的中華文化」

「我生活中的中華文化」美國味全繪畫比賽火熱徵稿中，掃描官網二維碼上傳作品或了解更多活動詳情。

為鼓勵青少年以藝術形式發掘並傳承中華文化，世界日報 與美國味全公司合辦的「2026美國味全繪畫比賽」已正式啟動。本屆主題為「我生活中的中華文化」（Chinese Culture in My Everyday Life），誠摯邀請全美18歲（含）以下年輕創作者，觀察並描繪生活中具有文化意涵的場景與物件，展現日常中的東方美學與溫情記憶。

中華文化不僅存在於古籍與節慶，也深植於日常生活：門上的春聯、熙攘的唐人街、端午的粽香、阿嬤泡的一壺茶、廟會裡的舞龍舞獅，或衣櫥中的旗袍等，皆是值得以畫筆記錄與傳承的題材。美國味全希望透過本次比賽，引導年輕人用心發現身邊的傳統之美，讓更多人看見屬於家庭與社區的文化故事。

比賽組別分為三類：幼童組（4歲至未滿9歲）、高童組（9歲至未滿14歲）及青少年組（14歲至未滿19歲），歡迎全美符合資格的參賽者踴躍報名。

作品規格可選橫版（14英吋寬 x 11英吋高）或豎版（11英吋寬 x 14英吋高）。參賽作品限彩色，允許使用鋼筆、鉛筆、蠟筆、炭筆、油彩、丙烯、水彩或混合媒材等傳統創作方式；不接受數位創作或照片。實體作品背面或電子提交表單需註明姓名、出生日期、電話、地址及參賽組別等資料。作品須為原創，若有抄襲、臨摹、冒名或重作等情形，除自行負責相關法律責任外，主辦單位將取消參賽資格並追回獎項；參賽作品之版權歸世界日報及美國味全公司所有。

獎勵方面，各組第一名可獲得$350獎金，另設第二、第三、第四名及佳作獎，並頒發獎狀與獎金；同時設有新星獎以表彰具有潛力的作品。

收件截止日為2026年6月30日（週二）。參賽者可採以下兩種方式送件：

1. 數位投稿：掃描活動二維碼，依指示上傳作品並查閱活動詳情，網站亦提供歷年優秀作品欣賞。

2. 實體投稿：郵寄至世界日報活動組，地址：141-07 20TH Ave, 2nd floor, Whitestone NY 11357。若需退件，請務必一併提供回郵信封（含回郵地址、聯絡方式及郵票）。

主辦單位期望藉由本次比賽激發年輕人的創意與文化認同，鼓勵他們在藝術道路上持續探索與成長。欲知更多比賽資訊，請洽世界日報活動組：718-746-8889 ext. 213。誠摯歡迎全美青少年踴躍參加，一同以畫筆記錄生活中的中華文化。