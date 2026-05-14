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ENERFOOT矯正鞋墊有效減少體重對足部關節壓力 改善行走站姿形態 有助減輕腰背膝腳痛

紐約訊
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擁有專利及FDA認證美國生產的 ENERFOOT矯正鞋墊有效減少體重對足部關節壓...
擁有專利及FDA認證美國生產的 ENERFOOT矯正鞋墊有效減少體重對足部關節壓力，改善行走站姿形態，有助減輕腰背膝腳痛。

相信不少人都有這樣的經驗：工作一天回到家，一脫下鞋子就感覺腳底刺痛、腳踝酸軟、整雙腿像灌了鉛。尤其是需要久站的職業族群，如教師、醫護、廚師侍應、賭場荷官、門市人員等，長時間下來，不僅工作效率受影響，更可能累積成慢性的足部問題，伴隨衍生腰背、膝腿疼痛等症狀。

人們誤以為腳痛是年齡或工作造成的必然現象，但實際上，只要改善足壓與步態，大多數的足部不適都能改善。擁有美國及中國大陸專利、且在美國生產的ENERFOOT矯正鞋墊，具有FDA認證的高密度塑膠材料採高密度壓製而成，鞋墊具有極強的耐衝擊、耐磨損和持久性強特點。超輕薄設計，充分足弓支撐，有助改善行走姿勢、站立平衡、穩定性，可減輕整個足部的壓力(如腳趾、足弓和足跟)，並減少肌肉使用，它有助於減輕背痛、膝痛和/或足部疼痛。

ENERFOOT矯正鞋墊的創辦人Douglas李曾患有背部損傷長達5年。其腰痛是由不良姿勢和舉重引起的。他嘗試過各種鞋墊，均無濟於事。因某天在庭院工作時，不經意腳下踩到一塊帶有拱弧度的材板上，突感腳底非常舒適，發覺當雙腳跖骨拱得到有效支撐，能讓足弓的緩衝增加，可分散雙腳所承受身體壓力，包括腳趾、腳弓和腳跟。

根據腳弓的不同,通常會把腳的類型分為高、正常或平足弓。足弓指數就是用來描述足跡的中間三分之一到整個觸地區域(不包括趾)的面積佔據整個足印面積比率。而足弓指數= B /(A + B + C);研究結果表明區域B支援了人體站立或移動時的體重的50%的重量 。基於這一理論, 籍此與多位工程師反覆研究人體工學及材質設計工藝，採用超高強度壓製的特種硬塑膠在美國製造矯正鞋墊，可直接擴大重心範圍幫助支持的體重，減少足部疼痛並且有效改善體態，還降低了背部, 腿關節受傷的機會。

人們每天站立或走路一步，腳底會承受身體重量的壓力。這些壓力並非平均分布，而是依照個人足型、步態、肌肉張力、甚至骨盆位置而有所差異。若足壓分布不平均，就會讓身體某部位長期超負荷，例如前足承壓過大：容易導致腳趾疲勞、腳掌刺痛、拇趾外翻；足弓塌陷：引發足底筋膜炎、扁平足、內外八問題；腳踝內翻或外翻：連帶影響膝蓋、骨盆，甚至腰部產生代償性疼痛。久而久之，這些細微的不平衡，就會變成每天的痠、痛、累。

Enerfoot矯正鞋墊可補償足部功能較差缺陷，讓患者在站之和行走時保持在最佳位置，從根本上支撐足弓塌陷部位，相當於重建足弓，以達緩解減輕因足部缺陷而導致的病痛。矯正鞋墊適合諸如扁平足、腳跟疼痛─足底筋膜炎、膝蓋疼痛─髕骨骨節症候群、腰痛─腰椎疼痛、腿疼─腿部疲勞疼痛、跟腱炎、外部膝蓋及臀部疼痛，以及超負荷用腳的運動員如網球、羽毛球、乒乓球、壘球及田徑等，以及拇指外翻，特高弓足也有極好的矯正減緩疼痛作用。

Enerfoot矯正鞋墊更多詳細資料可瀏覽官網:www.enerfoot.com，或致電(516)376-7693及(201) 947-1988了解諮詢。

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