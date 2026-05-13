史帝文律師團隊 強調勞工法對建築工人的保障

紐約知名人身傷害律師史帝文律師，成功協助無數家庭獲得公義與賠償，累積判決及和解金額超過2億5千萬美元。

縱橫紐約及新澤西法律界近五十年，紐約知名人身傷害律師史帝文律師 Steven Louros（Attorney at Law）帶領專業法律團隊，長期為工傷、建築事故、車禍、醫療事故及意外死亡受害者爭取合法權益，成功協助無數家庭獲得公義與賠償，累積判決及和解金額超過2億5千萬美元，在華人 社區及多元族裔間享有極高聲譽。

近年來，史帝文律師多次在媒體及法律平台上公開關注紐約建築工地安全問題，強調建築工人長期面對高危險工作環境，而許多悲劇其實原本可以避免。根據美國職業安全與健康管理局（OSHA）統計，全美約五分之一的職業死亡事故發生於建築行業；而在紐約市 ，建築事故更佔整體工作場所死亡案件約25%，其中以高空墜落事故最為常見。

史帝文律師指出，紐約作為全球知名大都會，高樓工程與大型建設長年不停，工人每日需在高空、重型機械及複雜施工環境下工作，一旦工地安全措施不足、設備維護不善或監管鬆散，便極易釀成嚴重傷亡。近年三州地區建築工地事故持續增加，許多案件更涉及永久傷殘甚至死亡，對受害家庭造成難以彌補的傷痛與經濟壓力。

憑藉超過45年的重大意外訴訟經驗，史帝文律師表示，建築工地過失死亡最常見原因包括：

1．高空墜落事故:是紐約工地死亡案件最主要原因之一。

2．遭重物擊中:包括施工材料、工具、吊掛設備或大型車輛掉落撞擊工人。

3．觸電事故:因電線老化、設備故障、接觸高壓電或違規施工而導致觸電。

4．夾困及坍塌事故:被大型機械、建築結構或突然坍塌的施工材料困住。

5．設備故障與安全疏失:缺陷工具、保護裝置失效、機械缺乏維修，以及工地未依安全規範施工。

史帝文律師強調，建築事故往往不只是單一責任，而是牽涉多方疏忽。除了僱主外，總承包商、分包商、建築業主、設備製造商甚至第三方供應商，都可能依法承擔責任。例如，僱主若未提供完善安全培訓與保護設備；承包商未依照紐約勞工法規範施工；或業主明知環境危險卻未改善，都可能構成法律上的重大過失。

因此，一旦發生建築事故或不幸導致死亡，受害者及家屬應盡快採取行動保障自身權益。史帝文律師提醒：

第一，立即尋求專業法律協助。

第二，妥善保存證據。

第三，確認工地是否違反安全規範。

第四，由經驗豐富的律師團隊展開調查，追究所有相關責任方。

除擁有豐富訴訟經驗外，史帝文律師樓亦以貼近社區、多語言服務聞名。專業團隊精通英語、國語、廣東話、台語、台山話、韓語及西班牙語，能協助不同族裔客戶深入了解法律程序，減少語言障礙帶來的不安與困難。

秉持「免費諮詢、不成功不收費」原則，史帝文律師樓以誠信、專業及強而有力的辯護精神，為無數受害者爭取最大權益。近50年來，該律師樓成功為傷者與家屬取得超過5億美元判決及和解賠償，並於2015年至2025年間持續獲評為北美頂尖律師事務所之一。

史帝文律師事務所曼哈頓總部位於：1261 Broadway, Suite 507, New York, NY。

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