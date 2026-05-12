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美國東方藝術基金會參與並支持世界地球日繫列活動

紐約訊
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美國東方藝術基金會主席愛麗絲劉致詞。
美國東方藝術基金會主席愛麗絲劉致詞。

2026年4月22日在紐約時代廣場成功舉辦了世界地球日系列活動。

本次活動由多方共同推動，美國東方藝術基金會積極參與並支持相關公益項目。活動現場氣氛熱烈，來自不同文化背景的藝術家與觀眾共同參與，以藝術形式傳遞對地球、環境以及人類共同未來的關注與思考，傳遞世界和平、團結與友誼的理念搭建“世界和平友誼的橋樑。

作為長期緻力於公益與文化交流的平台，美國東方藝術基金會多年來持續推動國際文化藝術合作與社會責任實踐。聯合國慈善大使愛麗絲劉，二十年來始終如一參與並推動各項公益與文化項目，長期關注婦女與兒童群體的髮展與關愛工作，其相關工作亦得到了廣泛支持與認可。

在複雜環境及嚴格管理背景下，世界地球日系列活動在紐約時代廣場順利開展，整體組織有序，取得良好社會反響，在推動世界和平友誼文化傳播方

面作出了積極貢獻。

面向未來，美國東方藝術基金會正積極籌備2026年9月在紐約時代廣場舉辦的世界和平日系列活動，同時圍繞聯合國相關會議期間的文化交流項目，計劃推出大型公益演出《世界同唱一首歌》。

在未來發展規劃中，美國東方藝術基金會還將推進亞洲及全球青少年夏令營、冬令營等國際交流項目，圍繞外交禮儀訓練、藝術素養提昇及形體氣質培養，打造具有國際視野的新一代青年交流平台通過組織亞洲及世界各地青少年參與藝術交流與合作，在互動中增進理解，在實踐中建立聯繫，持續構建“世界和平友誼的橋樑。

美國東方藝術基金會主席愛麗絲劉表示，將繼續以藝術爲紐約推動國際文化交流與公益

事業發展，爲促進世界和平與人類共同進步貢獻力量。

紐約時代廣場成功舉辦了世界地球日繫列活動。
紐約時代廣場成功舉辦了世界地球日繫列活動。

聯合國

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