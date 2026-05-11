華和韓社領袖支持州長改革紐約州汽車保險

杜彼得和李賢德敦促州議會果斷行動，將汽車保險紓困與改革納入最終州預算，提供即時的財務支持，恢復制度的公平性，保護那些讓紐約持續運轉的小商家與勞動家庭。

工商促進會Flushing Chinese Business Association首席顧問杜彼得與皇后區韓美協會會長 （ Korean American Association of Queens ）李賢德（Hyun T Lee）今（22）日共同發表公開信，呼籲州議會支持州長霍楚 改革紐約州 汽車保險制度、降低汽車保費的提案。

杜彼得與李賢德指出，紐約州駕駛支付的汽車保險費率已位居全國前茅。在紐約市 ，尤其是在工薪階層與移民社區，每年4,500至5,000元的保費相當普遍，令人憂心。對許多家庭與創業者而言，汽車並非可有可無，而是謀生、經營事業與扶養家人的必要工具。這些成本不僅沉重，更在動搖生活的穩定。

兩位社區領袖建議，這項議題必須納入州預算中處理。他們認為，紐約人理應獲得即時的紓困。向每位駕駛人直接退還200元汽車保費，可以為已經捉襟見肘的家庭提供具體且即時的幫助。同時，保險公司所收取的超額利潤，也應返還給投保人，而不是在家庭難以應對生活成本上升時成為大公司的獲利。

兩位社區領袖直言，導致汽車保費飆升的根本原因已眾所周知。保險詐欺，尤其是由有組織網絡策劃的「假車禍」，持續推高誠實駕駛人的負擔。這類行為不僅危及生命安全，也扭曲了整個制度，迫使守法投保人為詐欺行為買單。

杜彼得與李賢德認為，州長霍楚提出改革方案，指出嚴肅且必要的前進方向。透過加強反詐欺執法、打擊假車禍、現代化責任規則，以及更新過時的法律架構，她的計畫同時處理了短期成本與長期結構性問題。

兩位社區領袖敦促州議會果斷行動，將汽車保險紓困與改革納入最終州預算，提供即時的財務支援，恢復制度的公平性，保護那些讓紐約持續運轉的小商家與勞動家庭。