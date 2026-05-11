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佛光山時代廣場慶佛誕祈和平

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紐約道場慶佛誕，傳遞慈悲與和平，各界高度支持。佛光山紐約道場監院有霖法師（ 左四...
紐約道場慶佛誕，傳遞慈悲與和平，各界高度支持。佛光山紐約道場監院有霖法師（ 左四）駐紐約台北經濟文化辦事處李志強大使（右四）。

佛光山紐約道場與國際佛光會紐約協會於日前(5月2日)，三度於紐約時代廣場（Times Square)舉辦「慶佛誕為世界和平祈福雲水浴佛」活動。逾千名來自不同族裔、語言、信仰背景的民眾齊聚，在喧囂廣場上，靜心沐佛，以水為媒、以心為燈，展現佛教「同體共生」的普世精神。

在典禮上，佛光山紐約道場監院有霖法師表示；在此共同慶祝佛陀誕生，象徵佛教以慈悲、智慧、平等、和諧的精神，跨向國際、步入社會、走向每一個人的內心。實踐慈悲在生活中，每一個善念都是穩定社會和平的力量，進而達到「社會和諧，眾生安樂」。國際佛光會紐約協會會長陳澄慧指出：在時代廣場這個充滿張力的空間，我們用一滴水回歸本心，洗去憤怒、恐懼與分裂，讓仁慈、同理與理解，「三好」不是口號，而是改變世界的起點，正從紐約出發，流向世界。

 

這場跨越信仰的和平實踐的活動獲得各官方及各界的高度支持。駐紐約台北經濟文化辦事處李志強大使到場祝福，並熱忱邀請各界參訪高雄佛光山；紐約州長凱西·霍楚爾（Kathy Hochul）特別頒發表彰狀，由宗教及非營利組織辦公室 主任Caura Richardson代表致贈，肯定佛光山與國際佛光會「長期深耕社區、促進文化交流、推動社會和諧的卓越貢獻」；國會議員Grace Meng雖未能親臨，亦致贈國會特別表彰證書，嘉許紐約道場對大紐約地區的無私奉獻。

 

現場展區匠心營造佛法生活化場景：「三好」「四給」「五合」T.A.G. Club 以互動遊戲傳遞善行理念；佛光青年團展現活力與擔當；「吉祥樹」懸掛千張手寫燈籠祈願卡，匯聚「願煙硝雲散、世界和諧」的集體心願；最令人動容的是「佛光童軍」，背負迷你浴佛池穿梭人群，以純真行動遞出一瓢淨水，禮敬佛陀、播撒善種。 文化藝術亦成亮點。旅美國知名聲樂教育家、中音歌唱家田䔥鳴博士率成人與兒童合唱團首度參與浴佛，以天籟之聲詮釋佛誕的莊嚴與溫柔。

本次活動攜手紐約佛教協會（Buddhist Council of New York）共同主辦，另獲駐紐約辦事處許益源組長、僑務促進委員、中國醫藥報導李艷翠、紐約華僑文教中心黃儷萱主任、美國針灸醫學會會長周小平醫師等各界人士共襄盛舉。

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