05月11日（週一）:
●縫紉俱樂部：自由創作時段
Sewing Club: Open Lab
05/11,10:00am - 12:00pm
Location: Central Library
https://www.queenslibrary.org/
05月12日（週二）:
●銀髮族有氧雕塑課
Senior Cardio Sculpt
05/12 10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Sunnyside Community Services
https:https://www.nycgovparks.org/
05月13日（週三）
●兒童動感活動：Gertrude Ederle遊樂場
Kids In Motions: Gertrude Ederle Playground
05/13, 10:00 a.m.–6:00 p.m.
Location:Gertrude Ederle Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
05月14日（週四）
●華人失智照顧者藝術課（線上）
Art Classes for Chinese Dementia Caregivers (Online)
05/14,10:00am - 12:00pm
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
05月15日（週五）
●樂高玩樂時光
Lego My Legos
05/15 3:30pm - 4:30pm
Location:92-24 Rockaway Blrd,
https://www.queenslibrary.org/
05月16日（週六）
●尊巴課程
Zumba
05/16,8:50 a.m.–9:50 a.m.
Location: Al Oerter Recreation Cente
https://www.nycgovparks.org/
05月17日（週日）:
●Candy Twisted Balloon Show
創意糖果氣球表演
05/17, 3:00pm - 4:00pm
Location:256-04 Union Turnpike,
https://www.queenslibrary.org/
