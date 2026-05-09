華航北美「初夏優惠」繽紛啟航北美飛亞洲來回票價$888起

華航北美「初夏優惠」繽紛啟航之飛亞洲來回票價$888起

【紐約訊】華航 為迎接夏日旅遊旺季，即日起推出限時「初夏優惠」，精選多條北美出發亞洲航線，祭出超值特惠票價，邀請旅客以「旅行」為下半年的美好生活揭開序幕，深入亞洲城市巷弄，感受多元文化節奏與在地風情。

本次優惠涵蓋華航北美直飛門戶的熱門航點，包括洛杉磯 ／安大略（LAX／ONT）、舊金山（SFO）、紐約（JFK）、西雅圖 （SEA）、鳳凰城（PHX）、溫哥華（YVR），推出多項優惠票價，讓旅客輕鬆啟程夢想目的地，把握下半年度最佳旅遊時機。西雅圖－桃園（SEA–TPE）來回$888起；舊金山－桃園（SFO–TPE）來回$990起；鳳凰城－馬尼拉（PHX–MNL）來回$1,011起；洛杉磯－馬尼拉（LAX–MNL）來回$1,020起；紐約－胡志明市（JFK–SGN）來回$1,139起，更多優惠航線與票價資訊可參考華航官網。

隨著2026年北美航空旅運市場持續升溫，華航持續優化整體航網布局與班表配置，靈活因應旅客多元需求。長程航線布局亦同步強化，自8月5日起，紐約（JFK）－台北（TPE）航線將增至每週5班，並規劃於未來逐步提升至每日一班，提供往返台美之間更加便利且具彈性的飛行選擇。

除航班與票價優化外，華航亦持續深化整體飛航體驗。華航持續與眾多星級品牌聯手推出新菜色，T+T全新一季將推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」，以香料風味為核心靈感，打造層次豐富南洋料理，滿足台灣出發至歐美及大洋洲等長程線旅客。另攜手長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，由主廚團隊精心打造全新菜色，讓旅客於三萬英呎高空中，細細品味兼具層次與溫度的精緻佳餚，為旅程增添味蕾驚喜。

來自台灣的中華航空，成立於1959年，全球員工超過1萬人，集團機隊達110架。華航秉持企業永續經營，長期推動友善環境與促進社會經濟發展；致力滿足每一位重視飛行體驗的旅客，成為領先亞太、展翼全球的航空公司。

華航是天合聯盟18個成員之一，透過天合聯盟綿密的航網，每天飛航超過13,600個航班，往返全球160個國家、1,000個航點。華航持續推動安全、優質、環保、創新的飛航品質，提供旅客滿足安心的舒適旅程，用飛行與你我創造更多美好；華航貨運位居台灣市場領先地位，為貨主安排便捷完善的運送服務，相信我們能做得更好。

華航近年榮獲國內外重要肯定包括：首屆「ESG 交通運輸永續獎」金獎；蟬聯「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」；入列「臺灣永續指數」、「富時永續指數系列成分股」；8 次入選「道瓊永續（DJSI）指數」；獲頒國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」、「最佳餐飲服務獎」及《環旅世界 Global Traveler》評選「北亞最佳航空」等殊榮。

華航北美「初夏優惠」繽紛啟航指定航線票價詳情請洽華航官網https://www.china-airlines.com/us/en、或各大旅行社。