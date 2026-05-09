「余仁生」雙親節優惠 聊表孝心最佳選擇

「余仁生」雙親節期間推出滋補養生系列瓶裝即食上等燕窩、即食極品燕窩及金牌白鳳丸、延彩白鳳丸限時特價優惠，美東各大超級市參茸行均有代售。

百年老字號「余仁生」正於雙親節 期間推出限時特價優惠，誠意推薦余仁生旗艦產品—金牌白鳳丸及延彩白鳳丸，調理氣血、養顏固本；余仁生滋補養生系列瓶裝即食上等燕窩及即食極品燕窩，滋陰養顏、補氣養血。孝敬父母、送禮自用皆宜，各大超市及參茸行均有銷售。

余仁生（Eu Yan Sang）在新加坡 創立於1879年，是亞洲首屈一指的綜合健康品牌。企業以「仁澤眾生」為核心使命，成功將傳統中藥轉化為現代健康養生方案，奠基於「藥食同源」的理念，余仁生的產品線橫跨靈芝萃取、氣血滋補、男女專屬護理及嬰幼兒保健等多元領域，持續致力於推動傳統中藥現代化，提供安全可靠的優質養生產品，讓東方養生哲學穩步邁入全球主流健康市場。

余仁生擁有逾145年的歷史，專注於提供信賴度高的傳統中醫藥（TCM）與健康方案，於馬來西亞及香港設有自屬生產基地，嚴格遵循GMP、ISO系列、HACCP及美國 FDA 等國際權威認證，確保產品的安全與卓越品質，余仁生產品廣銷東南亞 、香港、大陸各地以及北美地區。

作為過百年歷史及極具信譽企業，銷售逾280種成藥、保健食品和滋補品，其中「金牌白鳳丸」及「保嬰丹」更是風行了數十年及極具療效的產品。而余仁生的瓶裝燕窩在香港及亞洲地區成為余仁生最高銷量的產品。

燕窩的神奇功效由李時珍的本草綱目以至現代科學研究都有證明，功效無可置疑。燕窩容易被人體吸收，滋養強壯功能，有助消化、提高人體免疫能力、增強呼吸功能，婦女服食有養顏、潤膚的療效。而余仁生的燕窩採用精選的頭期洞燕巢穴，以獨家先進的高科技燉製生產，絕無添加防腐劑或穩定劑，純天然精華滋味，散發燕窩獨有的蛋白香味；特有瓶蓋設計真空包裝來保持其原汁原味，方便消費者任何時間品嚐，毋需花長時間清洗炖製，加熱品嚐口味特佳。

吃燕窩不但可益脾健胃消除疲勞，更具有滋陰養顏功效，滋陰即補充身體和皮膚的水份，令人容光煥發回復青春；燕窩含豐富水溶性蛋白、碳水化合物、鈣、鐵、鈉等元素，其活性醣蛋白細胞分裂激素與表皮生長因子可促進人體細胞繁殖與再生，更可刺激免疫系統的細胞生長，促進新陳代謝及強化身體機能功效。

雙親節期間，余仁生推出限時特價優惠，金牌白鳳丸及延彩白鳳丸、滋補養生系列瓶裝即食上等燕窩及即食極品燕窩，千言萬語表孝心，千滋萬潤在心頭，美東各大超級市場及參茸行均有代售。余仁生官網:www.euyansang.com。