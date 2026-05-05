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紐約花蓮慈惠堂 慶祝媽祖聖誕

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紐約花蓮慈惠堂位皇后區大學點。
紐約花蓮慈惠堂位皇后區大學點。

今年5月9日（星期六）是天上聖母媽姐生日，紐約花蓮慈惠堂將舉行盛大慶祝活動，包括祝壽大典，上香，全日誦經祈福，歡迎十方善信大德前來共祈合境平安，福壽康寧。備有平安齊及北港朝天宮小禮物與各方結緣。

前年5月台灣北港朝天宮由董事長帶隊，護航媽祖遠渡重洋，分靈紐約花蓮慈惠堂，供信眾參拜，是紐約社區的一大盛事。紐約花蓮慈惠堂去年組織了盛大的媽祖聖誕活動，今年是紐約花蓮慈惠堂再度舉行媽祖生日慶典活動，將透過這場慶典活動，讓信眾感受媽祖的神威，學習媽祖慈悲為懷的精神，歡迎大家共襄盛舉，在紐約弘揚中華民俗文化的力量。

在民間，媽祖早已由海神信仰轉化為母親之神。媽祖具有母親的特質、慈母的形象，信徒會將對母親的依賴感投射到媽祖身上，使媽祖成為「母親之神」，而普受百姓愛戴。北港朝天宮有332年歷史，為國定古蹟，香火鼎盛，信徒遍及全球五大洲，是台灣唯一佛教和道教合一之宮廟。北港朝天宮是全台媽祖信仰中心之一，每年最多信徒到訪參拜之宮廟。

位皇后區大學點的「紐約花蓮慈惠堂」依台灣名師設計而建，雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂，脊昂高翅，在中更顯富麗莊嚴，靈氣十足，拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感，是紐約一處重要的宗教文化道場。

慈惠堂大殿間隔三才，中為無極聖殿，奉祀主神　無極瑤池大聖西王金母大天尊，飽滿豐實，眉慈目秀，神韻儼然，相貌慈祥，全身瀝粉貼金，在燈光映燦 下，烘托出無窮的神感寶光，金母高居俯下，猶如一輪明月普照萬物生靈，時刻關心來此朝拜善信的吉凶命運，庇佑信眾平安，廣度有緣；右祀奉祀,玄穹高上帝 玉皇赦罪賜福大天尊；左邊奉祀,無上虛空地母無量慈尊大慈尊。

龕前同祀觀音大士、關聖帝君、天上聖母,中壇元帥和福德正神等諸天聖賢仙佛，以鎮殿濟世，化育群黎。文昌帝君殿供奉文昌帝君、魁斗星君與大成至聖先師；文昌帝君另配祀天聾、地啞二聖。

五路財神殿供奉天官大帝、文財神范蠡、武財神趙功明、南山通利仙官石崇、北府納庫仙官沈萬山，以及招財和進寶等二位童子。

太歲殿供奉斗姆元君、六十甲子太歲星君。是美東唯一獨有的太歲殿。三清殿供奉三清道祖。元始天尊，靈寶天尊，太上道祖。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。網站: www.nytht.com.

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