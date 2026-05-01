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忽視血壓和膽固醇 心臟病與中風危險高

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來自巴西原始森林的守護力，選擇野花牌綠蜂膠就是選擇健康。
來自巴西原始森林的守護力，選擇野花牌綠蜂膠就是選擇健康。

糖尿病的可怕不只是高血糖，而是隨之而來的併發症。野花牌綠蜂膠，帶來全方位的天然保護，從根本上調節身體機能，幫助遠離糖尿病困擾，重獲健康活力。

同為糖尿病人，為什麼有的人患病不到10年就有了併發症，而有的人患病40年依然健康，真正做到了帶糖長壽？其實，只降血糖遠遠不夠，血糖維持在較低水情確實能降低糖尿病所致的腎臟和眼部併發症，但是對那些患有2型糖尿病的人來說，同時控制血壓和膽固醇水準才是降低心臟疾病與中風發病風險的主要方法。

為什麼百萬糖友選擇野花牌綠蜂膠？

大量實驗研究和臨床實踐證明，巴西【綠蜂膠】對糖尿病有非常好的輔助治療及防治併發症的作用：  

1.血糖血脂雙平衡：綠蜂膠中的黃酮類、萜烯類化合物對胰島細胞起保護作用，同時促進利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用和雙向調節血糖的作用；梓醇、蝶芪等物質具有明顯降血脂作用；

2.保護和清理血管：綠蜂膠被譽為「血管清道夫」，能有效改善毛細血管的通透性，遏止血管硬化，改善微循環，並對高血脂、高膽固醇有明顯調節作用；

3.天然免疫力強化劑：綠蜂膠能強化免疫系統，對胸腺、脾臟及整個免疫系統功能調整；

4.綠蜂膠的抗氧化作用：糖尿病患者常常面臨氧化應激的挑戰，因為高血糖水準會導致體內自由基的產生增加，從而損害細胞和組織。綠蜂膠的抗氧化作用，可以幫助清楚自由基，減輕氧化應激的影響，從而降低併發症的發生率。

可見，綠蜂膠的最大特點是其不僅能降糖，而能從併發症的源頭——血管、神經、代謝、免疫四大系統進行根本上的保護和調節。真正做到綜合防治併發症，避免多藥同服。

野花牌綠蜂膠由巴西野花蜂業國際有限公司研發生產，是巴西第一家大型現代化生產商，壟斷了巴西95.8%以上的頂級綠蜂膠為原料，利用獨家專利的無酒精超臨界超高類黃酮萃取技術，嚴格按照HACCP食品安全標準程式，經過1-2年加工製取而成，產品無酒精，無蜂蠟，不含任何重金屬和農殘留，完整保留了綠蜂膠中的活性成分，深受全球消費者的信賴，四十多年來始終是北美銷量第一的蜂膠品牌。專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888 野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理www.bpropolis.com網上中文快捷訂購！

併發症 中風 糖尿病

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