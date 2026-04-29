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喝骨頭湯能預防骨質疏鬆？這幾個誤區你中招了嗎？

紐約訊
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百康仁德醫療集團內科全科醫生陳敏麗提示合理攝取富鈣食物，堅持規律運動，有助維持骨...
百康仁德醫療集團內科全科醫生陳敏麗提示合理攝取富鈣食物，堅持規律運動，有助維持骨密度，降低骨折風險。

身高變矮、背部變駝，很多人認為這是衰老的必然結果；輕輕一摔就骨折，也常被歸咎於「年紀大了骨頭脆」。紐約百康仁德醫療集團（Rendr）內科全科醫生陳敏麗（Melissa Chan, MD）提醒，這些看似普通的變化，背後往往隱藏著同一個原因：骨質疏鬆。

陳敏麗醫生介紹，骨質疏鬆是常見的骨骼代謝性疾病，其特點是骨量減少、骨組織結構變得脆弱，導致骨頭強度下降，更容易發生骨折。即使是日常生活中的輕微碰撞、彎腰或跌倒，也可能造成骨折。在老年人群中，較為常見的情況包括：脊椎壓縮性骨折─表現為身高變矮或逐漸駝背。輕微跌倒即可引發髖部骨折─可能引發一系列致命的併發症，因此被稱為「人生最後一次骨折」。研究顯示，老年髖部骨折患者術後一年內的死亡率通常約為30%。

關於骨質疏鬆的常見誤區

誤區1：骨質疏鬆一定會疼，背痛就是骨質疏鬆 ?

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）將骨質疏鬆稱為「沉默的疾病」。在早期通常沒有明顯不適，也很少引起疼痛，因此常被忽視。通常只有在出現壓縮性骨折等併發症時，才可能引起較為明顯的疼痛。

誤區2：年輕人不會得骨質疏鬆 ?

陳敏麗醫生指出，年齡並非唯一風險因素。長期節食、體重過低、吸煙、酗酒，或長期使用某些特定藥物（如類固醇）的人群，骨量可能已提前下降。

誤區3：多吃鈣片就行 ?

補鈣對骨骼健康十分重要，但鈣並非越多越好。在缺乏運動或維生素D的情況下，單純依賴鈣片難以有效維持骨密度。此外，過量補充鈣劑還可能增加腎結石等風險，因此建議在醫生指導下合理補充。

誤區4：喝骨頭湯能預防骨質疏鬆 ?

目前並沒有充分的科學證據顯示骨頭湯能有效預防骨質疏鬆。骨骼中的鈣並不會在燉煮過程中大量溶解於湯中，即使長時間熬煮，其鈣含量仍然有限。不過，骨頭湯在其他方面仍可能具一定營養價值。

據國際骨質疏鬆基金會（Bone Health & Osteoporosis Foundation）的指南，許多常見食物都富含鈣質，適合納入日常飲食，如：乳製品類(牛奶、低脂優格、各類乳酪)、深綠色蔬菜(芥藍、油菜、白菜、西蘭花、秋葵)、豆類及豆製品(大豆、豆腐、豆漿)、堅果與種子(杏仁、芝麻)、優質蛋白與海鮮(雞蛋、蝦、沙丁魚、鱒魚)。

陳敏麗醫生指出，人體骨量通常在青年時期達到高峰，及後隨年齡增長而逐漸下降。故越早建立良好的生活方式，越有助於維持骨骼健康。除了合理攝取富鈣食物外，還應注意：

堅持規律運動─負重運動與肌力訓練有助於維持骨密度，降低骨折風險；

改善生活方式─減少吸煙，控制酒精攝入；

定期進行骨密度檢查─多項指南建議，女性65歲以上、男性70歲以上應進行骨密度篩查；若存在風險因素（如低體重、骨折史等），可提前檢測。若初次結果正常且風險較低，一般建議每約2年復查一次；若骨密度偏低或已確診骨質疏鬆，則需依醫囑更頻繁監測。

骨骼健康從來不是老年人的專屬議題。預防跌倒對長者至關重要，而骨量的維護與積累更應從年輕時開始。與其等問題出現後再補救，不如在日常生活中提前做好準備，讓未來的自己擁有更多從容與安心。

陳敏麗醫生提供身體檢查、疫苗與篩檢、常見疾病診治、慢性病管理及專科轉診等服務。診所地址：139 Centre St, STE PH 104, New York, NY 10013，預約電話：（212）343-2536，網頁﹕https://www.rendrcare.com/zh-hk/doctors/melissa-chan-md）。

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