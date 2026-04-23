關愛牙科提供「全方位」的一站式牙科牙醫服務

關愛牙科特別提供彈性早鳥預約時段，適用於根管治療、植牙、補骨、上顎竇手術及全口重建等療程，協助患者更有效率地完成必要治療。

由資深牙醫李申博士（Steven Lee, DDS）與李舟醫師（Teri Zhou Li, DDS）共同主持，位於法拉盛 市中心的關愛牙科（Care Dental / NY Smile Creations），深耕大紐約華人 社區逾十五年。診所以專業植牙、骨粉補骨及全口重建（All-on-X）技術聞名，憑藉嚴謹的醫療品質與細緻貼心的服務，長期深受僑胞信賴。考量許多僑胞工作繁忙、容易延誤治療，關愛牙科特別提供彈性早鳥預約時段，適用於根管治療、植牙、補骨、上顎竇手術及全口重建等療程，協助患者更有效率地完成必要治療。

關愛牙科致力打造真正「一站式」的全方位牙科醫療服務，從基礎保健到高難度重建療程皆全面涵蓋，包括植牙、全口種植牙（All-on-X）、根管治療、牙冠與牙橋修復、美容牙科、牙周治療、隱形矯正、牙齒美白、拔牙、洗牙、補牙、假牙製作，以及骨移植與上顎竇增高手術等。患者無需轉診，即可在同一診所完成所有療程，並由兩位資深醫師親自評估與治療，依照個別口腔狀況與生活需求，量身打造最合適且長遠的治療方案。

李申博士精通國語、粵語與英語，曾任石溪大學牙科臨床教授，兼具深厚學術背景與豐富臨床經驗。他持續引進數位化牙科技術與先進設備，強調治療的精準性、安全性與舒適度。診所亦全面升級裝潢，環境寬敞明亮，營造放鬆安心的就診氛圍，有效減輕患者對看牙的緊張感。

在植牙領域，關愛牙科累積了大量成功案例。李醫師指出，植牙是目前公認穩定且長效的缺牙修復方式。透過將高品質純鈦植體植入牙槽骨，不僅提供穩固支撐、恢復正常咀嚼功能，也不會影響鄰近牙齒，外觀自然、使用舒適。此外，植牙能將咀嚼力量傳導至顎骨，有助於維持骨質，延緩牙槽骨流失，對長期口腔健康具有重要意義。

針對多顆缺牙或全口無牙患者，診所採用成熟的All-on-4／All-on-X全口重建技術。透過低輻射3D影像掃描與電腦精密規劃，即使在骨量有限的情況下，也能精準定位植體位置，減少手術創傷並縮短療程時間，讓患者在較短時間內恢復咀嚼功能。相較傳統活動假牙，此技術穩定不易鬆動、無明顯異物感，可正常進食多種食物，是兼具功能、美觀與耐用性的理想選擇。

同時，李醫師也提醒，牙齒健康的關鍵在於日常保養。多數牙科問題源自蛀牙與牙周疾病，因此養成良好習慣至關重要，包括飯後漱口、正確刷牙、定期洗牙與檢查。即使完成植牙或大型修復，仍需持續維護口腔清潔並定期回診，才能確保治療效果長久穩定。

秉持「以人為本、關愛至上」的理念，關愛牙科結合專業醫術、先進3D影像設備與貼心服務，為社區居民提供值得信賴的全面牙科照護。多年來，診所累積眾多成功案例，幫助患者擺脫牙痛困擾，恢復正常生活，重拾健康與自信的笑容。

如需進一步了解或預約，歡迎致電或簡訊：718-888-9366

地址：36-26 Main Street, 2C, Flushing（國寶銀行二樓，設有電梯）

官方網站：www.NYSmileCreations.com