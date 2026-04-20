世界日報雙親節感恩市集即將登場 多元品牌齊推節日優惠

雙親節感恩市集將於5月2日至3日舉行，歡迎民眾攜家人免費入場（圖為往年活動畫面）。本報資料庫

迎接一年一度的母親節 與父親節，《世界日報 》將於5月2日（週六）及5月3日（週日），上午10點30分至下午6點，在法拉盛 喜來登飯店舉辦「雙親節感恩市集」，活動免費開放入場。現場以「感恩父母、共享天倫」為主軸，集結美食、健康、旅遊與生活品牌，推出期間限定優惠與豐富體驗內容。

本次市集匯聚多元商家，從養生保健到特色美食，內容精彩豐富。保健類方面，太子牌威州花旗參主打高品質花旗參產品，為唯一獲威州官方認證的全國性品牌，深受消費者信賴；余仁生帶來金牌白鳳丸、延彩白鳳丸及即食燕窩系列，適合作為節日滋補與送禮選擇；iHealth愛健康則分享血脂、血糖、睡眠及抗老等健康管理方案。

食品與調味品牌同樣看點十足，李錦記將展出多款經典醬料與新品；珠江橋牌帶來歷史悠久的天然釀造醬油產品，包括生抽與老抽系列，行銷全球並深耕美國市場多年。

在醫療與社區服務領域，ABI家庭護理公司提供居家護理及康復服務資訊；EmblemHealth介紹多元醫療保險方案，涵蓋企業與長者族群；Molina Healthcare提供低至零保費的醫療計畫；亞美醫師協會慈善基金會持續推動亞裔社區健康教育與醫療資源普及。

美食體驗區同樣不容錯過。Burmese Breakfast & YourYu Inc.帶來緬甸風味咖啡、奶茶與小吃，並展售當地特色服飾；Ice Queen Ice Cream現場製作泰式炒冰卷；中港粵式美食推出多款人氣街頭小吃與甜品；Mofa Cafe主打草本養生飲品與台式料理；快車道則呈現天津風味煎餅果子與北方小吃。

現場優惠活動豐富多元，DMS動力家電提供飲品並協助申請政府家電福利；Dr. Fuji Wellness推出按摩椅買一送一及折扣優惠；北美淨水器提供專屬折扣與贈禮；悟空教育開放課程試聽並贈送學習禮包。

此外，現場亦有多項特色商品與服務，包括菩提禪食提供吉祥法物結緣、陽光鉤針小店推出手作母親節禮品優惠、緬甸翡翠玉器販售多款珠寶飾品並推出滿額贈禮；Fantuan Delivery推出優惠券包；錦繡假期則帶來多項旅遊優惠方案。

主辦單位表示，活動期間至世界日報攤位參與互動，還可免費領取精美帆佈袋一個。本次市集最大特色為「優惠集中、限時釋出」，多數優惠僅限活動現場提供，數量有限。

「雙親節感恩市集」誠邀民眾攜家人一同參與，在輕鬆愉悅的氛圍中選購節日好禮、品嚐美食，提前向父母表達心意，共度溫馨週末。