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世界日報雙親節感恩市集5月登場 匯聚品牌優惠一次看

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5月2日至3日雙親節感恩市集，歡迎全家免費前來採購（圖為往年活動照片）。本報資料...
5月2日至3日雙親節感恩市集，歡迎全家免費前來採購（圖為往年活動照片）。本報資料庫

為迎接母親節與父親節，《世界日報》將於5月2日（週六）與5月3日（週日）上午10點半至下午6點，在Sheraton LaGuardia East舉辦「雙親節感恩市集」，免費開放民眾入場。活動主打「感恩父母、家庭陪伴」，匯聚美食、健康、旅遊與生活品牌，並推出大量限時優惠。

本次參展商家陣容豐富，並帶來多項專屬優惠與特色內容：

在養生與保健方面，太子牌威州花旗參為唯一受威州花旗參農官方認證的全國性品牌，主打高品質花旗參產品，為全美銷量領先品牌；余仁生將推出金牌白鳳丸、延彩白鳳丸及即食燕窩系列，主打調理氣血、滋陰養顏，適合節日送禮；WIJO Ginseng現場提供花旗參與純天然蜂蜜特價優惠，並可免費試飲花旗參茶；iHealth愛健康分享血脂、血糖、睡眠及抗老等健康改善方案，帶來全新健康資訊。

調味與食品品牌同樣亮眼，李錦記將展出多款經典醬料與即食新品；珠江橋牌展示歷史悠久的天然發酵醬油，包括生抽王與草菇老抽等餐飲常用產品，品牌行銷全球逾百國並深耕美國市場超過60年。

醫療與社區服務方面，ABI家庭護理公司提供專業居家護理、康復與陪護服務；EmblemHealth介紹企業、個人及長者醫療保險方案；Molina Healthcare提供低保費甚至零保費醫療計畫資訊；亞美醫師協會慈善基金會推廣亞裔社區健康教育與醫療資源服務。

美食與現場體驗方面，Burmese Breakfast & YourYu Inc.帶來緬甸咖啡、奶茶及特色小吃，並販售緬甸傳統服飾布料；Ice Queen Ice Cream現場製作泰式炒冰卷，搭配水果、巧克力等配料；中港粵式美食提供咖哩魚蛋、麻辣豬手、彩虹冰粉及甜點等限量美食；Mofa Cafe推出草本養生茶飲與台灣特色料理組合優惠；快車道粗糧煎餅主打天津風味煎餅果子，搭配多款餡料與北方小吃。

現場優惠活動同樣吸引，DMS 動力家電提供珍珠奶茶並協助申請政府空調與烘乾機福利，符合條件可免費安裝；Dr. Fuji Wellness推出按摩椅買一送一、最高六折優惠；北美淨水器提供現場下單贈禮與專屬折扣；悟空教育提供價值課程免費試聽並贈送學習禮包。

特色商品與服務方面，菩提禪食提供開光吉祥法物結緣；陽光鈎針小店推出手工毛線花束、玩偶及包包，母親節商品八五折；緬甸翡翠玉器販售金飾、珍珠、玉石及水晶飾品，滿額贈禮；Fantuan Delivery推出66美元優惠券包；錦繡假期提供多項旅遊優惠，包括機票加酒店套票、歐洲與日韓台行程買一送一，以及簽證特惠方案。

主辦方世界日報表示，參與世界日報攤位活動，還可免費獲得一個精美tote bag。本次市集最大亮點為「限時優惠集中釋放」，多數折扣僅限活動期間提供，數量有限。活動不僅是購物平台，更是融合美食體驗、健康資訊與親子互動的社區盛會。

「雙親節感恩市集」誠邀民眾攜家人到場，在輕鬆愉快的氛圍中選購禮品、享受美食，提前為雙親送上節日祝福，共度一個充滿感恩與陪伴的週末。

世界日報 雙親節 母親節

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