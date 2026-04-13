近期活動
4月13日（週一）:
●公園社區健走活動
NYC Parks Walk & Fitness Program
4/13，10:00 AM – 11:00 AM
Location：Bryant Park， New York
https://www.nycgovparks.org/
4月14日（週二）:
●兒童故事會
Storytime for Kids
4/14，10:30 AM – 11:00 AM
Location：175 N End Ave, New York
https://www.nypl.org/
4月15日（週三）
●紐約市政廳免費導覽
NYC City Hall Guided Tour
4/15，12:00 PM – 1:00 PM
Location:City Hall Pk Path, New York
https://www.nyc.gov/
4月16日（週四）
●公園太極/瑜伽課程
Tai Chi / Yoga in the Park
4/16，9:30 AM – 10:30 AM，
Location:Flushing Meadows Corona Park
https://cityparksfoundation.org/
4月17日（週五）
●社區免費音樂表演
Free Community Concert
4/17， 5:30 PM – 6:30 PM
Location:Brooklyn Bridge Park
https://brooklynbridgepark.org/events/
4月18日（週六）
●自然探索（公園巡護員活動）
Urban Park Rangers Nature Program
4/18，1:00 PM – 2:00 PM
Location:Van Cortlandt Park
https://cityparksfoundation.org/
4月19日（週日）:
●地球日環保節
Earth Day Festival at Union Square
4/19，12:00 PM – 4:00 PM
Location:Union Square Park
https://www.cityguideny.com/
