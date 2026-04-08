世界日報雙親節感恩市集5月登場 限時特價等你來逛 彙聚多元商家 推出限時特價商品

5月2日至3日雙親節感恩市集，歡迎全家免費前來採購（圖為往年活動照片）。本報資料庫。

為迎接母親節 與父親節，世界日報 將於5月2日（周六）和5月3日（周日）上午10點半至下午6點，在法拉盛喜來登酒店（Sheraton LaGuardia East）LL層舉辦為期兩天的「雙親節感恩市集」。活動由世界日報主辦，天利廣告協辦，面向社區公眾免費開放。

主辦方表示，本次市集以「感恩父母」、「家庭陪伴」及「品質生活」為主題，結合節日氛圍與社區需求，打造一個適合全家參與的周末活動空間。現場將匯集多元類型商家，涵蓋美食、健康、禮品及生活方式等領域，為民眾提供豐富的選擇。

本次參與品牌包括：美國太子行、李錦記、麥愛田製作、ABI家庭護理公司、DMS Chinese Cuisine、Dr. Fuji Wellness、EmblemHealth、Ice Queen Ice Cream、Molina Health、WIJO Ginseng、中港粵式美食、亞美醫師協會慈善基金會、北美淨水器（Hannah Li）、快車道粗糧煎餅、悟空教育、精鑽私廚 Diamond Taiwan Gourmet、緬甸翡翠玉器、菩提禪修素食、錦繡假期，以及飯糰外賣 Fantuan Delivery、緬甸咖啡、陽光鉤針小店等。

活動期間，參與商家們將推出僅限活動期間的特價商品與精選優惠，涵蓋食品、禮品及健康產品等，方便民眾在現場一次選購雙親節禮物。主辦方指出，限時優惠為本次市集一大特色，吸引民眾把握機會前來選購。

活動免費入場，歡迎社區民眾攜家人一同參與，在溫馨氛圍中與家人們共度一個充滿陪伴與感恩的周末。