法拉盛Star Subaru斯巴魯現車存貨最全華人團隊竭誠為您提供尊榮購車服務

Star SuBaru(斯巴魯)專業的華裔銷售人員竭誠為您服務。

在北美汽車市場，斯巴魯（Subaru）憑藉連續16年蟬聯最可靠汽車品牌的殊榮，以及其標誌性的對稱式全時四驅系統與美國公路安全保險協會（IIHS）頂級安全評級，始終是紐約家庭用車的首選品牌之一。作為斯巴魯在美東地區的重要戰略夥伴，深耕23年的Star Subaru車行，正以其卓越的庫存量和全方位的本土化服務，為廣大華裔消費者帶來前所未有的頂級購車體驗。美東庫存之冠 確保現車快速交付

Star Subaru旗艦展廳位於皇后區 北方大道206-26號，以超過72輛的全系現車庫存量，穩居美東地區斯巴魯經銷商之首。這一數字是區域內同類經銷商的三倍之多，極大地拓寬了消費者的選擇空間。總經理Zack介紹，車行建立了高效的供應鏈體系，堅持每週從新澤西港口直接提運新車，確保庫存始終保持最新狀態。這種模式讓Star Subaru能夠兌現快速交付的服務承諾，深受追求效率的消費者青睞。紐約首支多語銷售團隊 服務華裔社區

為滿足皇后區多元文化的特殊需求，Star Subaru打造了全方位的本土化服務體系。車行組建了紐約首支「國語/粵語/福州話及各地方言」的多語銷售團隊，從車輛講解到金融方案洽談，全程提供消費者最熟悉的母語服務，打破了語言障礙，讓購車過程更輕鬆順暢。獨家信用修復方案 解決新移民融資難題

Star Subaru貼近客戶的實際需求，特別開發了信用修復專項方案。FICO信用分數580分以上的客戶即可申請汽車貸款，有效解決了許多新移民面臨的融資難題。在此基礎上，車行更推出了多類特別促銷計畫，包括農曆新年專屬優惠等特色服務，讓購車更具性價比。限時優惠回饋：購車即享高價值配件升級

為回饋社區客戶，Star Subaru特別推出限時優惠活動。即日起，憑本報刊登的廣告到店購車或租賃的客戶，可任選兩項高價值的原廠配件升級：1. 4K行車記錄儀： 支援碰撞自動封存和手機即時監控，為行車安全提供全方位保障。2. 原廠遙控啟動系統： 通過智慧手機APP即可遠端控制車輛啟動，極大提升用車便利性。Star Subaru皇后區旗艦展廳地址： 206-26 Northern Blvd, Queens, NY 11361，營業時間： 7天營業，中文諮詢服務專線： 718-819-0100。

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