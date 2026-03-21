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Tsetsegsaikhan Batmunkh攜手St. Jude改善蒙古癌症兒童照護現況

紐約訊
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Tsetsegsaikhan Batmunkh 追隨外婆腳步，攜手 St. Jude 改善蒙古的兒童癌症照護。
Tsetsegsaikhan Batmunkh 追隨外婆腳步，攜手 St. Jude 改善蒙古的兒童癌症照護。

蒙古國家癌症委員會創辦人 Tsetsegsaikhan Batmunkh 多年來曾聽聞過許多令人心碎的故事：父母們焦急地為孩子四處尋找癌症藥物。他們透過群組聊天、社群媒體互相聯絡，交流藥物需求以及有關追蹤所需藥物的建議。有的家長不得不跨國奔波取得藥品，也有的家長只得求助於黑市。

在蒙古，每年約有 100 至 120 名兒童確診癌症。對這些家庭而言，最艱鉅的挑戰並非確診癌症本身，而是在於如何取得高品質的癌症治療藥品。當地進口商數量極少，部分重要癌症藥品長期短缺，迫使家長轉向非正式管道尋藥。 「看到家長們為尋藥苦苦掙扎，實在是讓人非常難過，」Batmunkh 表示，「有些家長會相互分享所需藥物，或是透過第三方人士獲取藥物，但這些做法在蒙古並不合法。」

不過，近期在 Global Platform for Access to Childhood Cancer Medicines 的幫助下，這一情況出現了轉機。此計畫由 St. Jude Children's Research Hospital 主導，並與世界衛生組織 (WHO)、聯合國兒童基金會 (UNICEF)，以及泛美衛生組織 (PAHO) 戰略基金共同合作。Global Platform 旨在為中低收入國家免費採購與分發重要的癌症學名藥物。包括厄瓜多爾、蒙古、尼泊爾、烏茲別克與尚比亞在內的數個試辦國家，自 2025 年起已經陸續收到藥物。而薩爾瓦多、迦納、約旦、摩爾多瓦、巴基斯坦、塞內加爾與斯里蘭卡等更多國家，則預計將從 2026 年起開始獲得藥物供應。

Global Platform 是涉及這一議題的全球首項倡議計畫，其目標是為中低收入國家約 12 萬名癌症患兒提供治療用藥。在這些地方，兒童癌症倖存率往往低於 30%，遠落後於高收入國家。 「要應對提升兒童癌症倖存率帶來的挑戰，必須從多重面向著手，」St. Jude Global 主任 Carlos Rodriguez-Galindo (MD) 表示，「這項合作夥伴關係透過多條路徑來應對這些挑戰，包括強化藥品供應鏈、彌補人力缺口，以及加強為罹癌兒童發聲倡議。透過這樣的綜合手段，才能讓更多孩子在國際層面取得更優質的照護。」

Batmunkh 投身醫藥產業的初心，源自她的外婆——蒙古首位女性腫瘤科醫師。童年時期，她幾乎天天跟著外婆到醫院巡房。在那段時間裡，她不僅瞭解了癌症，更學會了同理與仁心。她目睹過令人傷心的場景：病患因過晚確診而錯失治療黃金期。不過，她也看到了要如何幫助他人，她的外婆為此付出良多，不僅為癌症患兒提供治療，還持續推動社區癌症防治教育。  

「我從小就看著外婆如何照護病人，也看到了病人面臨的困難以及大家對她的感恩，」Batmunkh 回憶道，「她在社區中備受敬重，而我當時就意識到，等我選擇職業時，一定會追隨她的腳步，成為一名醫師。」

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