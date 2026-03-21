紐約綜合牙科專業種植牙與牙周治療

紐約綜合牙科院長金醫生，是少數擁有美國口腔種植學委員會和美國牙周病委員會雙重委員會認證的牙周病專家之一。

為了提各界更優質的牙科全方位服務，紐約綜合牙科Dental Solutions New York並為回饋社區多年來的信任，日前推出全口植牙$29,800，隱形牙套矯正$3,900起的特惠服務。該全新裝潢的診所，在知名擁有25年專業牙科執業經驗的JASON KIM金醫生/院長帶領多位優秀的牙科各專科醫生一起駐診，配合最進的儀器，持續為大紐約提供最佳的牙科醫療，讓前來看診的病患有最佳的就醫體驗。

紐約綜合牙科(Dental Solutions New York )創立人金醫師Dr. Jason Kim (DDS, MDSc, FAAID, DABOI/ID)，是紐約大牙科學院的臨床助理教授，也是該大學牙科種植學繼續教育項目的外科主任。金醫師對很多因活動假牙不夠穩定的情況一步說明：目前解決這種狀況，最好的方式就是植牙，因為活動假牙最傷的地方在容易造成牙齦萎縮和牙骨流失，所以這是為何植牙成為目前對於缺牙的最佳解決醫技。而紐約綜合牙科就具有領先的技術，全口拔牙和植牙經驗豐富，並且到訪看病的當天就可以利用3D全口數位電腦斷層掃描機，快速獲取患者的病因。全口拔牙植牙，有3D列印技術製作臨時牙冠，牙套，保護牙齦再生，為患者提供最優質的牙科照護，保障整體健康。該診所最近還推出先進植牙方式---顴骨植體(Zygomatic Implant)專案，搭配常規植牙，解決上顎牙骨嚴重流失無法植牙的苦惱。院長金醫師擁有近30年的植牙經驗，最擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療等專業牙科有豐富的經驗，值得信賴。

該診所提供的Invisalign隱適美矯齒療程是近乎隱形的矯正方式，其創新技術能有效地矯正牙齒。隱適美使用獨家專利技術，為您量身打造可卸載的一系列隱形牙套。只需戴上由醫療級材質製成的牙套，就能逐漸將牙齒移動到理想的位置。

紐約綜合牙科 New York Dental Solutions致力於用專業技術解決一切關於牙齒的煩惱。專精治療植牙、牙周病、牙周炎、全瓷牙冠、美容貼片，牙周病鐳射治療、牙床增高/牙齦加厚手術、根管治療，活動假牙還有人工植牙後牙齦萎縮、牙齦再生、拔智齒和加骨粉等。

由於醫技廣受牙醫界高度認可，金院長期以來定期參與大型國際學術會議，並在美國國內及海外與世界各地頂尖牙科同行交流學習。由於時刻掌握最新技術，金院長將自己的知識和技術與無私與業界分享。對待病人亦如此，以親切熱誠的態度，在治療病人的同時，亦熱心推廣牙齒保健，強調預防勝於治療的觀念和自我保健的行動。該診所有經驗豐富的牙科醫師及華人醫護助理,前臺接待也有華人親切服務,僑胞無需擔心語言溝通的問題，並可隨時打電話或者訪問牙科諮詢。

紐約綜合牙科相信健康美麗的牙齒是讓人擁有自信笑容的關鍵，團隊用精湛的技術以及熱情的服務提供優質服務。地址:144-48 ROOSEVELT AVE，FLUSHING，法拉盛羅斯福大道144街48號（有免費停車）,，預約電話: 718-886-4545通中、韓、英語，看診時間：9AM-6PM，週一至週六（週日休息）。 網址https://www.dentalsolutionsny.com/sub-page-chinese