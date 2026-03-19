健信醫保 格蘭街中心慶祝農曆新年

健信醫保會員參與格蘭街中心的農曆新年慶祝活動。

CenterLight PACE健信醫保 老人綜合護理計劃（PACE）於格蘭街中心 舉辦年度農曆新年慶祝活動，來自不同中心的CenterLight PACE健信醫保會員齊聚一堂，共同參與這場充滿文化氛圍的節慶盛會。本次活動為CenterLight PACE健信醫保在其中心舉辦的三場農曆新年慶祝活動之一。

活動內容包括舞蹈表演、特色節慶美食及喜氣洋洋的節日佈置，共同迎接新一年的到來。「像今天這樣的日子讓我感到無比溫暖」臨床服務部副總裁Brian Sidiski 表示。「這也讓我更加體會到，能在CenterLight健信醫保工作，並與會員們一同慶祝重要文化節日，是一件非常榮幸的事情。」

參與活動的會員們也對能夠共同慶祝農曆新年表達了感謝之情。來自CenterLight PACE健信醫保99th Street中心的PACE會員Evelyn Baez分享道：「中心總是為我們安排各種活動，能來到這裡真的很好，我很喜歡這裡。」

透過尊重並慶祝農曆新年等多元文化傳統，CenterLight PACE健信醫保持續強化其致力於提供文化敏感且尊重會員多元背景之整合照護服務的承諾。此類慶祝活動不僅為工作人員與會員創造了有意義的交流機會，也進一步加深彼此間的連結，並支持PACE的核心使命-協助會員在社區中安全、健康地生活更長久。

CenterLight Healthcare PACE健信醫保是一項為老人綜合護理計劃，為紐約市 、威徹斯特縣、拿騷縣和薩福克縣西部55歲及以上的成年人提供全面的社區護理服務。該計劃提供由醫療團隊設計和管理的個人化護理計劃，團隊成員包括但不限於醫生、護士、營養師、社工、復健治療師和康樂治療師。這些醫療專業人員共同努力，幫助會員繼續安全、獨立地生活在自己的家中。請造訪CenterLight健信醫保網站 www.centerlighthealthcare.org。

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