全球首創通電式電動門進軍美國 台灣製造摺疊式電動門打入國際精品市場

馬來西亞吉隆坡的雙子星大樓旗艦購物中心，一樓的高檔精品Chanel（香奈兒）與Armani Exchange專櫃，也以同樣的摺疊門，區隔出貴賓專屬的購物空間。

從台北市指標豪宅，到雙子星大樓內的Chanel精品門市，來自台灣花蓮的王威詔，正以創新技術與高度客製化實力，站上國際舞台。他所研發、號稱全球首創「會通電」的電動摺疊門系統，近期更成功取得美國發明專利，為台灣製造再添國際肯定。專利發明人王威詔日前亦親赴紐約，見證產品於曼哈頓第五大道客戶據點正式啟用，象徵品牌正式挺進北美高端商用市場核心。為了將這項頂尖技術深耕北美，王威詔攜手共同合夥人 Garry Tsou 於紐約成立 LuxTech Design 電動門公司，正式啟動對北美豪宅、高端商辦、餐廳及零售空間的專業服務。

LuxTech能夠在競爭激烈的市場站穩腳步，關鍵在於「完全客製化」的生產能力。王威詔表示：「只要在合理載重範圍內，客戶提出需求，我們幾乎都能實現。」Garry Tsou 則指出：「我們看到這套電動門卓越的技術，不僅是台灣的驕傲，更是解決美國市場痛點的關鍵。長久以來，美國的住宅車庫門與商用店面設計單一、缺乏變化，LuxTech 希望重新定義門在建築空間中的角色，將其進化為兼具美學與科技的空間藝術。」

回顧２００６年，王威詔回到家鄉花蓮創立奕成門業，推出自有品牌的摺疊式電動門。創業之初，他即抱持「台灣也能做出高端電動門」的信念，採取「從國外打回國內」策略，積極參與國際展覽，優先布局海外市場，以全球市場驗證產品實力。創業隔年，他即獲Business Week（現為Bloomberg Businessweek）評選為「亞洲最佳年輕企業家」之一，嶄露頭角。

美國丹佛餐廳TELLER'S即為代表案例之一。丹佛日夜溫差高達近四十度，餐廳希望安裝大面積玻璃電動摺疊門，卻面臨玻璃熱脹冷縮易碎的技術難題。為兌現承諾，王威詔團隊歷時三個多月，在台灣尋找合適玻璃供應商，克服小量訂製的困境，最終成功開發符合條件的特殊玻璃結構方案。該案不僅解決氣候挑戰，也成為他們技術實力的最佳背書。

２０１１年，Chanel於馬來西亞雙子星旗艦門市改裝時，因考量自日本進口門組成本過高，轉而尋求替代方案。王威詔憑藉國際能見度與技術優勢獲得青睞，最終打造出的精品級摺疊門，在品質與穩定度上毫不遜色。此案成功為他開啟高端精品市場，也奠定其十多年來豪宅與精品門市專業供應商地位。

目前 LuxTech Design 以紐約為北美據點，積極與頂尖建築師及地產開發商合作。隨著美國發明專利的取得，不僅獲得法律上的技術保障，更展現了華人團隊在國際建築科技舞台的實力。Garry Tsou 強調：「LuxTech Design 的成立，旨在縮短生產端與美國設計師、承包商之間的距離。我們直接針對住戶與商家老闆，提供最在地、最及時的設計溝通與專業安裝諮詢。」這扇「會通電的門」，正以台灣研發製造為基礎，為全球高端建築市場打開更寬廣的視窗。

從花蓮出發、台灣研發、台灣製造為基礎，透過創新設計與客製化能力，成功讓新形式的電動門產品從功能性設備升級為建築美學的一部分。在全球精品品牌與高端建築案場接連採用下，這扇「會通電的門」，正為台灣製造打開更寬廣的國際市場。

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