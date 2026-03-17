最新數據：佛羅裡達州可成為紐約降低汽車保費範例

佛羅里達州最大的五家汽車保險公司集團目前預計，2026年的保險費率平均將下調約8% （資料來自佛羅裡達首席財務官辦公室(Chief Financial Officer)）

近80%的佛州 駕駛將看到保費 下降，透過費率下調、退款及保費抵扣，為消費者節省數十億元。

佛羅裡達州近日公佈的數據顯示，當地汽車保險費率在立法改革後大幅下降，這個例子顯示，若霍楚州長（Kathy Hochul）提出的降低汽車保險成本計畫得以實行，紐約州 的司機也有望節省保費。

佛州監管機構近日指出，該州五大汽車保險公司——Progressive、GEICO、State Farm、Allstate及USAA將在2026年平均調降約8%的保費，涵蓋佛州約78%的汽車保險市場，近八成的佛州駕駛可望在明年看到保費下降。

此次汽車保費調降並非佛州首見。2025年，上述保險公司已平均調降7.4%的保費。除了調降保費，保險公司還直接將節省的保險成本退還給消費者。Progressive 表示，該公司已向約270萬名佛州汽車保險保戶退還近10億元。 GEICO近期也宣佈調降保費，超過70萬名駕駛受惠。

平價保費公民聯盟(Citizens for Affordablew Rates)發言人弗裡德蘭（James Freedland）表示：「有些州著手解決汽車保費上漲的根本原因，已經看到實際成果，包括將數十億元放回駕駛人口袋。紐約應該馬上採取行動，霍楚州長計畫推動類似的改革，將可降低保費，減少紐約州駕駛的花費。」

目前紐約的司機每年平均支付超過4,000元的汽車保險費，幾乎是全國平均的兩倍；部分保戶每年甚至支付近7,000元。專家認為，紐約的高昂保險成本主要源自保險詐騙，包括假車禍以及濫用保險制度等。

霍楚州長已提出一系列改革措施，期望能降低汽車保費，包括打擊詐騙、限制涉及非法行為駕駛人的保險給付，並且更新相關訴訟規則。值得注意的是，州長的計畫要求州政府重新檢視「超額利潤法」（Excess Profit Law），確保改革省下的花費，在保險公司獲利前優先回饋給消費者。此外，她的計畫也將提高費率變動的透明度，並鼓勵安全駕駛。

如想進一步瞭解佛州近日公佈的資料，請上網：https://myfloridacfo.com/news/pressreleases/press-release-details/2026/03/05/icymi--commissioner-mike-yaworsky-announces-more-significant-auto-rate-decreases-for-florida%27s-top-5-auto-insurance-groups