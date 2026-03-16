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經典終章！「金聲天后」蔡琴 《不要告別》世界巡迴復活節康州金神見

紐約訊
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「金聲天后」蔡琴《不要告別》世界巡演將於復活節在康州金神大賭場隆重登場。
「金聲天后」蔡琴《不要告別》世界巡演將於復活節在康州金神大賭場隆重登場。

華語樂壇傳奇「金聲天后」蔡琴迎來出道第 47 個年頭之際，宣佈啟動全新主題《不要告別》2026 世界巡迴演唱會。這場被譽為巡演「最終章」的音樂盛事，自年初起已在徐州、雲頂（馬來西亞）等地掀起懷舊狂潮，於今安排在2026年4月4日(星期六)復活節假期將在康州金神大賭場體育館（Mohegan Sun Arena）登場，與美東知音共赴一場跨越時空的經典之約。

「不是為了告別，而是盛大的重逢!」。此次巡演的主題「不要告別」，取自蔡琴與音樂大師鮑比達合作的經典名曲。蔡琴在記者會上感性表示，這場演唱會並非真的要與舞台道別，而是希望用「最後一場」的心情全力以赴。她直言：「人不在，歌依然在。這些好歌不和我們告別，我們也不和它們告別。」她希望透過歌聲，讓音樂暫時凝固時間，令歌迷在熟悉的旋律中，找回屬於自己的青春樂章。

對於許多歌迷而言，蔡琴的歌聲不只是音樂，更像是一張絕版珍藏的黑膠唱片，在時光的留聲機上緩緩轉動。正如演唱會文宣所言：「請別說出那兩個字，但請一定赴這場約。」在喧囂的世界裡，蔡琴依然是那個最溫柔的錨點，陪伴大家走過人生的高山與低谷。

巡演亮點：金曲重編與「驚喜曲目」。在已完成的巡演中，蔡琴不僅演繹了家喻戶曉的《你的眼神》、《恰似你的溫柔》、《被遺忘的時光》及《讀你》等經典，更在曲目安排上進行了重磅升級。除了招牌的溫潤女中音，蔡琴還特別選唱了多首過去鮮少在現場演繹的「隱藏版」作品，為跟隨她多年的老靈魂們獻上獨家驚喜。

蔡琴的康州金神大賭場站計劃於 4 月 4 日在金神體育館舉行，票價：$238/$188/$138/$68。賭場客人請致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。網上購票: www.iemshowplace.com，購票查詢：718.888.3113。各地售票點：法拉盛/布碌崙： 環球娛樂、新州： 天洋旅遊、波士頓： 尼倫電器/易通娛樂。

春暖花開，時值復活節假期，大家在欣賞蔡琴演唱會的同時，不妨到金神渡假休閒。隸屬於金神娛樂集團的金神大賭場，是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。金神大賭場座落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士(Thames River)河畔，佔地 185 英畝，旗下有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館。該賭場距離 Mystic Country 的博物館、骨董店和海濱僅15 分鐘路程。更多活動具體詳情，請瀏覽金神中文網站： mohegansun.com/888，小紅書關注 @康州金神，MoheganSun，微博關注@mohegansun金神。

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